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      Как виртуальная реальность изменит финансовый сектор

      17:50Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". VR уже доказывает свою пользу для бизнеса: этот инструмент отлично подходит для обучения, проектирования и дизайна, а возможность перенестись в цифровое пространство оказывается незаменимым в таких отраслях, как недвижимость, строительство или туризм. Сектор финансовых услуг, однако, пока воздерживается от применения VR.

      Но по мере того, как анализ сложных наборов данных приобретает все большее значение в области финансов, практичность и польза использования разных форм дополненной реальности для визуализации многомерных результатов становятся очевидными, по мнению некоторых экспертов.

      "Я думаю, что это очень перспективное направление, - сказал Business Insider Виджай Санкаран, директор по технологиям компании TD Ameritrade. - Для людей, которые хотят работать со своими финансами более наглядно. Для людей, которые хотят взаимодействовать со своими консультантами. Людям, которые хотят использовать образовательные ресурсы. Иммерсивные сценарии предоставляют все больше возможностей и к 2030 г. могут кардинально изменить отрасль".

      Понятно, что виртуальная реальность не является для финансовых фирм совершенно чуждой концепцией. В июне 2016 г. Citi опубликовал на YouTube видео, демонстрирующее, как рабочее место трейдера может быть обустроено системами дополненной реальности - формы виртуальной реальности, в которой пользователи видят реальный мир с наложенными виртуальными объектами.

      В 2018 г. компания Fidelity провела обучение сотрудников, работающих в сфере обслуживания клиентов с использованием VR. Пилотный проект специально фокусировался на эмпатии, в результате чего уровень удовлетворенности клиентов от тех сотрудников, кто прошел обучение, был выше.

      TD Ameritrade Holding Corporation используют VR для обучения правилам мира инвестиций. Погружая обучающихся в суть Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), Чикагской биржи опционов (CBOE) и биткоина, компания стремится обеспечить "интимный взгляд на мир финансов". "Обучение через интерактивный опыт – это удивительный и захватывающий способ, который поможет инвесторам понять более сложные вопросы и сохранить знания, полученные для их собственных финансовых фьючерсов", – добавляет Ли Макаду из TD Ameritrade, управляющий директор Investor Education.

      Пока развитию VR препятствует отсутствие достаточно удобных очков или гарнитур, которые не изолировали бы пользователя от окружающего мира. По мнению Санкарана, гораздо перспективнее разрабатывать решения, которые дополняли бы опыт человека, а не сокращали его. Например, голографические проекции, с которыми можно взаимодействовать.

      С ним согласен Дэвид Корат, сооснователь брокерской конторы Dash Financial. Для тех, кто работает с ценными бумагами, бывает зачастую сложно объяснить клиентам тенденции рынка без визуализации и интерактива. Трехмерные графики, движущиеся по комнате, гораздо нагляднее таблицы в Excel.

      По мнению экспертов, технология VR завоюет финансовый сектор примерно через десять лет. Но компании не сидят сложа руки, ожидая, пока это произойдет. Bank of America, к примеру, работает с движком Unreal Engine, который лежит в основе популярных видеоигр. С его помощью банк намерен усовершенствовать свои возможности визуализации данных.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: дополненная реальность, виртуальная реальность, VR

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