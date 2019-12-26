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      Мексика обратилась в ООН из-за нарушения Венской конвенции временными властями Боливии

      20:29Распечатать

      Фото: МИД Мексики

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Руководство Мексики обвиняет временных представителей боливийского правительства в нарушении дипломатического иммунитета мексиканского посольства в Боливии.

      Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о том, что Мехико направляет в Международный суд ООН иск с требованием прекратить незаконные действия полиции и военных на территории посольства Мексики в Ла-Пасе.

      Данное заявление было сделано в ходе выступления главы МИД Мексики, трансляция которого опубликована на странице президента Мексики Лопеса Обрадора в соцсетях.

      Заместитель министра иностранных дел Мексики Максимилиано Рейес Суньига в течение последних нескольких дней на своей странице в соцсети Twitter публиковал фото, на которых многочисленные сотрудники силовых ведомств находятся в непосредственной близости посольства Мексики в Боливии, останавливают проезжающие вблизи здания посольства машины, а также блокируют вход на территорию посольства.

      МИД Мексики ранее выступил с осуждением действий временных властей Боливии, обвинив их в намеренном "преследовании и запугивании" сотрудников мексиканского дипломатического ведомства. В комментариях изданию La Jornada представители МИД Мексики назвали данные действия нового руководства Боливии "беспрецедентными" и "более серьезными, чем во время военной диктатуры в Латинской Америке в прошлом веке".

      В начале ноября 2019 г. в Боливии произошел государственный переворот. Постоянное наблюдение и присутствие боливийских сотрудников силовых ведомств возле посольства Мексики в Ла-Пасе начались, после как мексиканские власти предоставили политическое убежище ряду чиновников бывшего правительства Боливии.

      Действующие власти Боливии во главе с временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес начали резкий пересмотр внешнеполитического курса страны. Сравнение МИД Мексики действий правительства Боливии во главе с Жанин Аньес с периодами военной диктатуры в стране в XX веке является напоминанием о многочисленных государственных переворотах, в результате которых к власти в стране неоднократно приходили сторонники правоконсервативного курса, в ряде случаев – ультраправого с элементами неофашизма.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: ООН, Мексика, Боливия, политический кризис

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