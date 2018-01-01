Валюты стран бывшего СССР: тенге, лари и российский рубль – рекордсмены недели

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари"

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". За неделю с 18 по 25 декабря валюты постсоветских стран показывали очень разнообразную динамику, хотя оптимистичные настроения в целом преобладали (в качестве данных ИАЦ "Альпари" использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты). Компромисс в торговом конфликте между США и Китаем и отказ от взаимного повышения таможенных пошлин положительно сказались на мировых финансовых рынках и особенно на рынках валют развивающихся стран.По отношению к доллару за неделю сильнее всех вырос казахстанский тенге (1,5%), а также российский рубль (+1,32%) и грузинский лари (+1,31%). Убедительно подросли к доллару за неделю украинская гривна (+0,51%) и белорусский рубль (+0,36%), а узбекский сум прибавил в стоимости только 0,02%. Лидером снижения за неделю, хотя относительным, стал молдавский лей (-0,2%), также несильно подешевел к доллару таджикский сомони (-0,13%). Очень незначительно, менее чем на 0,1%, понизились к доллару киргизский сом и армянский драм, а туркменский и азербайджанский манаты хранили нейтралитет, как обычно.В Казахстане на прошлой неделе парламент ратифицировал конвенцию с Кипром об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов. Эта конвенция призвана воспрепятствовать уклонению от уплаты налогов в Казахстане, урегулировать спорные вопросы о двойном налогообложении, а также служить гарантией для международных инвесторов, работающих в Казахстане. Инвестиции в экономику Казахстана, таким образом, становятся более безопасными и привлекательными. Курс тенге укрепился на этой новости.Национальная статистическая служба Грузии "Сакстат" выпустила данные по росту ВВП страны за III квартал 2019 г. В годовом исчислении ВВП Грузии вырос на 5,8%. Ранее Национальный банк Грузии прогнозировал рост ВВП за весь 2019 г. такими же темпами. Если оптимистичный прогноз оправдается, рост экономики Грузии поставит рекорд с 2012 г., хотя не превзойдет очень высокие темпы роста (7,7%) 2011 г.На прошлой неделе влиятельный британский журнал The Economist назвал Узбекистан "страной года". Реформы, которые начали президент Шавкат Мирзиёев и его правительство, уже начали приносить позитивные результаты в области продвижения страны к более прогрессивному и открытому обществу. В частности, прекратилось использование принудительного труда, СМИ стали более открытыми, в страну начали приходить иностранные инвестиции с Востока и даже с Запада, началось масштабное строительство нового жилья и офисов, создаются новые рабочие места. Однако население пока не в полной мере ощутило результаты этих реформ, так как курс узбекского сума оказался очень волатилен, что увеличило инфляцию, но успех при таком мощном начале реформ будет, скорее всего, не за горами.Мы ожидаем на будущей неделе и в начале января по курсу доллара США к рублю 61,5-63 руб. за доллар, а по курсу доллара к казахстанскому тенге —379-383 тенге за доллар.