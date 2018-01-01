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      Фондовые индексы США достигли новых максимумов

      22:54Распечатать

      Фото: Bryan Smith/Global Look Press/Zuma Press

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Американский рынок акций вырос до новых рекордных значений на фоне ожиданий скорого подписания торгового соглашения между США и Китаем.

      Индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ в четверг, 26 декабря, продемонстрировали довольно умеренную динамику, прибавив в среднем 0,2-0,6%. Тем не менее в рамках внутридневной сессии были показаны наиболее высокие значения за всю историю данных биржевых индексов.

      Dow Jones в первой половине торгов вырос до уровня 28 595 пунктов – для индекса это наиболее высокое внутридневное значение. S&P 500 поднялся до отметки 3 233,65 пункта, что также является абсолютным рекордом для S&P 500. Индекс NASDAQ впервые в своей истории преодолел уровень 9 тыс. пунктов.

      Одним из факторов продолжения ралли для NASDAQ стали сообщения корпорации Amazon о "рекордном" сезоне продаж в ходе прошедшего католического Рождества и в целом за предновогодний период. В компании не стали называть конкретных цифр, однако инвесторам и трейдерам хватило и этого: акции Amazоn прибавили 4%, оказавшись в лидерах роста среди крупнейших корпораций, чьи акции котируются на бирже NASDAQ.

      Основной причиной продолжения предновогоднего ралли на американском рынке акций по-прежнему являются ожидания заключения предварительной торговой сделки между США и КНР. По заявлениям американских властей, подписание "первой фазы" торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином состоится в начале января 2020 г. Тем самым речь идет о сроке от одной до нескольких недель, если обещания администрации Трампа на этот счет окажутся верны.

      Рубрики: Акции

      Метки: Dow Jones, биржевое ралли, S&P 500, NASDAQ

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