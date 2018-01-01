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      Amazon сообщила о рекордном сезоне праздничных покупок

      26.12 22:20Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. зафиксировал рекордный сезон праздничных покупок в декабре 2019 г., продав миллиарды товаров.

      Акции Amazon.com Inc. имели самый большой прирост в индексе S&P 500, после того как гигант электронной коммерции заявил, что сезон праздничных покупок в этом году был "рекордным", с миллиардами отгруженных товаров и "десятками миллионов" проданных устройств от Amazon.

      5 млн новых клиентов оформили платную подписку Prime по всему миру, в то время как количество предметов, которые были отправлены с однодневной доставкой, в четыре раза выросло по сравнению с прошлым праздничным сезоном. Независимые сторонние продавцы в то же время продали более миллиарда товаров, заявили в Amazon.

      Акции Amazon.com подорожали на 1,7%, подтолкнув индекс потребительского сектора, который прибавил на 0,4% и держится в лидерах среди 11 секторов S&P 500.

      Компания не раскрыла конкретных показателей продаж, однако отметила, что в магазинах Amazon по всему миру было приобретено "на миллионы" штук больше устройств Amazon по сравнению с прошлым праздничным сезоном. Уточняется, что среди наиболее популярных товаров оказались "умная" колонка Echo Dot, телевизионная приставка Fire Stick TV с голосовым помощником Alexa и смарт-дисплей Echo Show 5.

      Заявление Amazon подтверждает прочие сообщения о том, что в этом году увеличился объем покупок, особенно в интернете. Интернет-продажи в США во время праздничного сезона выросли почти на 19% по сравнению с прошлым годом согласно данным компании Mastercard Spending Pulse, которая отслеживала продажи с 1 ноября по 24 декабря. Это более чем в пять раз превышает общий рост праздничных продаж, который составил 3,4%. Онлайн-продажи сейчас составляют почти 15% от общего объема розничных продаж в период праздников, по данным Mastercard.

      "Электронная коммерция стала важной частью деятельности любого ритейлера, - сказал в интервью Стив Садов, старший советник Mastercard и бывший генеральный директор Saks Inc. - Вы должны быть мультиканальным ритейлером".

      По данным Национальной федерации розничной торговли, праздничный сезон ежегодно приносит около пятой части доходов ритейлеров в США. Он может быть еще выше для специализированных компаний, таких как магазины игрушек и игр.

      Крупные сети, такие как Target Corp., и универмаги, такие как Macy's, расширяют свои цифровые предложения за счет опций, когда можно купить товар на сайте, а забрать в магазине. В то время как данные Mastercard показали, что общие продажи в универмагах снизились на 1,8% в праздничный период, продажи в электронной коммерции выросли на 6,9%. Рост продаж специализированной одежды, ювелирных изделий и электроники также зафиксирован в сфере электронной коммерции.

      Большинство ритейлеров отчитаются о результатах IV квартала в феврале. Некоторые компании, такие как Tiffany & Co., предоставляют обновленную информацию о результатах своей деятельности на конец года в преддверии полного отчета.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Amazon, ритейлеры

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