Турция поднимает минимальную зарплату на 15%

При этом инфляция в стране в ноябре составила 10,56%.

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Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"Минимальная заработная плата Турции, которую получает почти треть работающего населения страны, к 2020 году вырастет на 15%, сообщает Bloomberg.Как заявил министр труда страны Зехра Зумрут Сельчук, чистая месячная минимальная заработная плата в следующем году составит 2325 лир ($392 ), по сравнению с 2021 лирой в 2019 году. Чиновники сравнивают этот показатель с неуклонно снижающимся уровнем инфляции: если в конце 2018 года после валютного шока он составил 25%, то в ноябре этого года - 10,56%.Спад в экономике, сопровождаемый ростом инфляции в 2018 году, стал основным негативным фактором, ударившим по позициям правящей партии Турции на муниципальных выборах в начале этого года. Наибольшие потери она понесла в центральных районах Стамбула и в Анкаре.Согласно исследованию Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции, около 10 миллионов рабочих - почти треть рабочей силы в 33 миллиона человек - получают минимальную заработную плату или чуть выше этого. При этом ее уровень, безусловно, оказывает гораздо более широкое влияние.“Это базовая зарплата для всех работников", - пояснил агентству академик факультета экономики Стамбульского университета Мурат Бирдал, - “За последний год заработная плата серьезно снизилась из-за потери покупательной способности. А изменения, которые претерпевает инфляция означают, что рабочие пострадали сильнее, чем это демонстрируют официальные цифры".В начале декабря глава турецкой Конфедерации труда Эргун Аталай потребовал ежемесячную чистую минимальную заработную плату в размере 2578 лир. 20 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что “сделает шаг”, который порадует как рабочих, так и работодателей.По последним официальным данным, около 4,6 миллиона человек в Турции являются безработными. Уровень безработицы в несельскохозяйственном секторе составляет 16,4%, а уровень безработицы среди молодежи - 26,1%.