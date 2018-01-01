Турция поднимает минимальную зарплату на 15%

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Власти Южной Кореи заявили о восстановлении роста ВВП в 2020 году
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Фото: Sunny Lapin/ Flickr
Рубрики: Европа
Метки: инфляция, безработица, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, минимальная зарплата
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