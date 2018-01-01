ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Tesla привлекла миллиардное финансирование от китайских банков

      05:31Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика" Компания готовится начать поставки автомобилей по КНР со своего завода в Шанхае.

      Tesla заключила соглашения с кредиторами в Китае о предоставлении залоговых кредитов в размере 9 млрд юаней ($1,29 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на официальную отчетность компании.

      Кроме того, автопроизводитель заявил, что подписал соглашения о предоставлении необеспеченного возобновляемого кредита на сумму до 2,25 млрд. юаней. Оба займа предназначаются для шанхайского завода компании, готовящегося начать поставки Model 3 на китайский рынок.

      По данным Bloomberg, ссылающегося на соответствующие заявки, кредиторами выступают China Construction Bank, Сельскохозяйственный банк Китая, Шанхайский банк развития Pudong и Промышленно-коммерческий банк Китая.

      Помимо строительства и производства на фабрике в Шанхае, кредит также может быть использован для погашения долга в 3,5 млрд. юаней: компания должна закрыть его до 4 марта 2020 года.

      Gigafactory, который является первым автомобильным заводом Tesla за пределами Соединенных Штатов играет ключевую роль в реализации амбиций автопроизводителя по увеличению продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

      Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Tesla и группа китайских банков договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита на 10 млрд юаней для автомобильного завода в Шанхае.

      Акции производителя электромобилей в четверг закрылись на рекордных $430,94.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: США, Китай, финансирование, China Construction Bank, Tesla, Gigafactory, Шанхайский банк развития Pudong, Промышленно-коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, завод в Шанхае

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить