Tesla привлекла миллиардное финансирование от китайских банков

Компания готовится начать поставки автомобилей по КНР со своего завода в Шанхае.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"Tesla заключила соглашения с кредиторами в Китае о предоставлении залоговых кредитов в размере 9 млрд юаней ($1,29 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на официальную отчетность компании.Кроме того, автопроизводитель заявил, что подписал соглашения о предоставлении необеспеченного возобновляемого кредита на сумму до 2,25 млрд. юаней. Оба займа предназначаются для шанхайского завода компании, готовящегося начать поставки Model 3 на китайский рынок.По данным Bloomberg, ссылающегося на соответствующие заявки, кредиторами выступают China Construction Bank, Сельскохозяйственный банк Китая, Шанхайский банк развития Pudong и Промышленно-коммерческий банк Китая.Помимо строительства и производства на фабрике в Шанхае, кредит также может быть использован для погашения долга в 3,5 млрд. юаней: компания должна закрыть его до 4 марта 2020 года.Gigafactory, который является первым автомобильным заводом Tesla за пределами Соединенных Штатов играет ключевую роль в реализации амбиций автопроизводителя по увеличению продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке.Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Tesla и группа китайских банков договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита на 10 млрд юаней для автомобильного завода в Шанхае.Акции производителя электромобилей в четверг закрылись на рекордных $430,94.