Рост объема корпоративных заимствований не единственная серьезная проблема для Поднебесной.

Теневой фактор

Эффект торговой войны

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."Бежевая книга Китая" (China Beige Book) - исследовательская компания из КНР провела опрос среди 3300 представителей местного бизнеса и сообщила сразу о трех тревожных сигналах в экономике страны.Во-первых, есть признаки быстрого ухудшения денежного потока. "Легко сбрасывать со счетов, казалось бы, непрекращающуюся тенденцию к ухудшению денежного потока, поскольку это в некоторой степени является особенностью системы. Но даже по китайским стандартам просроченная кредиторская задолженность и ожидаемые результаты в IV квартале выросли до худшего уровня, который мы зафиксировали", - говорится в отчете.Во-вторых, эксперты отмечают продолжающееся падение новых заказов, несмотря на то что компании в IV квартале отчитываются о росте доходов. "Спрос может не выдержать", - отмечают аналитики China Beige Book, добавляя, что "компании, возможно, еще не поняли сигналы от своих клиентов".И, наконец, экономика показала рекордные уровни корпоративных заимствований в IV квартале. "Заявки на получение ссуды на национальном уровне достигли рекордно высокого уровня, а отказы снизились до рекордно низкого уровня, - говорится в отчете "Бежевой книги Китая". - Впервые с 2012 г. мы увидели, что в каждом из наших четырех основных секторов - производстве, розничной торговле, услугах и недвижимости - займы привлекают более 30% компаний".Согласно данным опроса рост объема коммерческих кредитов частично связан с возвращением теневого финансирования.Теневая банковская деятельность относится к нерегулируемым кредитным операциям, которые часто представляют более высокие риски. По данным China Beige Book, доля займов от небанковских кредиторов выросла почти до 40% в IV квартале 2019 г. по сравнению с 29% за тот же период 2013 г.Небольшие частные фирмы Китая внесли свой вклад в экономический рост страны, но традиционно им было труднее получать кредиты, чем более крупным государственным корпорациям, и это заставило многих обратиться к теневым банковским операциям."Компании говорят, что теневые банкиры обращают мало внимания на официальные данные, которые отрицают рост в этом секторе. На их долю приходится примерно две пятых кредитов в течение трех кварталов подряд", - говорится в отчете."Это третий квартал подряд, когда теневые банки представляют примерно 2 из каждых 5 выданных кредитов. Это может показаться удивительным, учитывая, что Пекин продолжает утверждать, что теневые банки были в значительной степени ушли с рынка в 2016-17 гг.", - отмечает управляющий директор China Beige Book Шехзад Кази. "Отличительной чертой IV квартала стал скачок заимствований - как на рынках ссуд, так и на рынках облигаций - в тех секторах экономики, где денежные потоки значительно сократились", - добавил Кази.Другие проблемы, которые отмечают эксперты, - избыточное предложение и рост заработной платы, которая может съесть прибыль.Исследование показало, что производство в Китае было "на удивление стабильным", несмотря на затяжную торговую войну с США. Во втором полугодии 2019 г. общий объем экспортных заказов в Поднебесной упал на фоне вступления в силу американских тарифов на китайский импорт. Тем не менее опрос показал, что выручка от производства в IV квартале все еще росла при стабильном уровне прибыли и объеме найма."Производители, возможно, переложили большую часть проблемы избыточного на ритейлеров, поскольку их накопление товаров на складах замедлилось как в III, так и в IV кварталах", - говорится в отчете."Это потенциально важный результат, потому что он подразумевает, что вклад потребления в рост усугубляется хронической проблемой избыточного предложения. В этом случае ритейлеры избавляются от излишков за свой счет", - отмечают эксперты.При этом Кази добавил, что, хотя потребительский сектор был "достаточно устойчивым", если все другие сектора явно слабеют. Так что даже сильный потребительский сектор станет "основным риском для 2020 года". При этом управляющий директор China Beige Book отметил важность перемирия между США и КНР. По его словам, "первая фаза" сделки по крайней мере говорит о том, что давление на Пекин вряд ли усилится в следующем году.