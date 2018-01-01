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      Производство в Японии падает на фоне низкого спроса

      05:37Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Данные за ноябрь говорят о вероятном замедлении экономики страны в IV квартале.

      Объем промышленного производства в Японии в ноябре снижался второй месяц подряд, следует из опубликованной статистики.

      Официальные данные показали, что объемы производства в ноябре упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что, правда, оказалось несколько медленнее прогноза аналитиков, опрошенных Reuters: они ожидали падения на 1,4%.

      Ноябрьское снижение последовало за пересмотренным в сторону понижения на 4,5% в предыдущем месяце, что стало крупнейшим месячным спадом с 2013 г., когда правительство Японии начало публиковать данные в сравнительной форме.

      "Прогноз производства производителей (на декабрь и январь) предполагает, что они сохранили ожидания восстановления производства, - прокомментировал CNBC ситуацию главный экономист Токийского исследовательского института Хироаки Муту. - Экономическая перспектива все еще остается неопределенной, поскольку последствия трений между США и Китаем, вероятно, сохранятся, но есть позитивные сигналы для умеренного роста промышленного производства".

      Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что производство вырастет на 2,8% в декабре и увеличится на 2,5% в январе, сообщает ведомство.

      Между тем, как следует из данных статистики, снижение наблюдалось в станкостроении и производстве информационного оборудования, что нивелировало эффект от восстановления производства автомобилей и автомобильных двигателей.

      При этом, согласно официальным данным, розничные продажи в ноябре упали на 2,1%. Это снижение оказалось гораздо больше прогнозов, что сигнализирует о том, что потребительские настроения так и не улучшились после повышения налога с продаж в октябре.

      "Негативное влияние повышения налога на розничные продажи, вероятно, сохранится в течение этого года, - отмечает Муту. - Главное - начнет ли частное потребление расти в следующем году".

      Слабые данные могут заставить правительство предложить новые способы поддержания роста и вынудить центральный банк сохранить свою программу стимулирования для предотвращения ухода экономики в рецессию.

      Как пояснил представитель японского Минторга, негативное влияние на объем производства оказало замедление зарубежного спроса на оборудование для производства полупроводников, что свидетельствует о том, что экономика по-прежнему подвержена серьезному влиянию внешних факторов. Кроме того, по словам чиновника, на выпуск производственного оборудования в октябре оказал влияние мощный тайфун.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", на прошлой неделе правительство Японии утвердило рекордный бюджет на предстоящий финансовый год в размере $939 млрд. Часть запланированных расходов поможет финансировать пакет фискальных стимулов на $122 млрд.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Япония, Китай, розничные продажи, промпроизводство, налог с продаж, фискальное стимулирование

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