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      В каких регионах выдают больше всего потребкредитов

      05:38Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Эксперты ожидают, что новые требования к банкам по оценке долговой нагрузки заемщиков приведут к росту концентрации выдачи потребительских займов в регионах с высокими средними доходами.

      "Объединенное кредитное бюро" назвало регионы, на которые пришлась большая часть потребительских кредитов на конец ноября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ОКБ, лидирует в списке Москва, на долю которой приходится 11,15% от всех выданных займов подобного рода, на втором месте Московская область - 6,66%. В Красноярском крае было выдано 4,02% от общего объема, в Санкт-Петербурге - 4%).

      "На общую долю выдач в этих четырех регионах приходится более 25% всех новых выданных потребкредитов. За ними следуют Кемеровская область, Башкирия, Свердловская область, Татарстан, Челябинская область, Ростовская область, Самарская область, Новосибирская область", - сообщает агентство со ссылкой на данные бюро.

      При этом, как отметил управляющий директор рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" Станислав Волков, почти все указанные регионы, согласно данным "Росстата", имеют высокий среднедушевой доход. По словам аналитика, новые требования к банкам по оценке долговой нагрузки заемщиков могут привести к тому, что в 2020 г. будет продолжаться рост концентрации выданных потребительских кредитов в регионах с высокими средними доходами, но без чрезмерно высокой стоимости жизни.

      "С одной стороны, это будет сдерживать потребление и экономический рост в слабых регионах, с другой - такая ситуация менее опасна с точки зрения риска массовых дефолтов заемщиков", - цитирует агентство эксперта.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", по информации бюро "Эквифакс", крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным - по информации об их платежах и расходах. Новым подходом интересуются 15 российских банков, десять из них занимают активную позицию, сообщили в бюро.

      Рубрики: Регионы России, Финансы

      Метки: Россия, Москва, потребительское кредитование, Красноярский край, Санкт-Петербург, МО, средний доход, ОКБ, Объединенное кредитное бюро

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