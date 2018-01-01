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      Росстандарт выявил 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности

      05:39Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". По данным федерального агентства, речь идет о транспортных средствах 2000-2014 гг. выпуска.

      Фото: Jordan LAB/Flickr

      В России было выявлено более 1,5 млн эксплуатируемых автомобилей с бракованной системой безопасности, сообщают "Известия" со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова.

      "Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру", - цитирует Кулешова издание.

      Газета отмечает, что речь идет о системах пассивной безопасности Тakata, которые ставились на автомобили двух десятков брендов: в их числе Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. При этом согласовать удалось отзыв автомобилей только пяти марок: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Как отметили в "Росстандарте", под категорию автомобилей с браком попадают машины 2000-2014 гг. выпуска. В России отзыв машин происходит в рамках сервисной кампании.

      По данным Reuters, на которые ссылаются "Известия", из-за проблем в газогенераторе подушек Тakata погибли как минимум 24 автомобилиста, а около 300 были травмированы. Дефект оборудования приводит к тому, что даже несильное столкновение может привести к взрыву.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Toyota, Mazda, BMW, Nissan, Ford, Honda, Mitsubishi, Subaru, отзыв машин, взрыв, Takata, Росстандарт, система безопасности, бракованная система

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