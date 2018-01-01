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      Топ-10 самых посещаемых туристических городов России в 2019 году

      06:21Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые посещаемые путешественниками города России в этом году.

      По данным Tvil.ru, туристы бронировали туристические поездки в города на период от 1,2 до 4 ночей и тратили на съем жилья для отдыха от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться было путешественнику в Краснодаре, дороже — в Суздале.

      Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в 2019 году.

      1. Симферополь — 1751,5 рублей / 1,5 ночи

      В античные времена на территории современного города располагалась столица Скифского царства — Неаполь Скифский.

      В городе расположены предприятия туристического направления: бюро путешествий и экскурсий компании Крымтур, турбаза «Таврия».

      Симферополь является важнейшим транспортным узлом Крыма. Большая часть сообщения республики с внешним миром происходит именно через её административный центр. В городе расположены: аэропорт международного класса — «Симферополь», железнодорожный вокзал, автовокзал, три автостанции.

      2. Санкт-Петербург — 2708,9 рублей / 4,2 ночи

      Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

      3. Краснодар — 1484,4 рублей / 2,3 ночи

      Краснодар, который часто называют южной столицей России, является не только экономическим и деловым центром, но и известным туристическим центром. Главные исторические постройки, радующие глаз своей ажурной архитектурой, сосредоточены в центре города, вокруг улицы Красной.

      Это и величественный Свято-Екатерининский кафедральный собор, и причудливый "зеленый дом" Почтамта, и роскошное здание Художественного музея.

      4. Казань — 2160,7 рублей / 3 ночи

      Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.

      Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.

      При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира.

      5. Москва — 3004 рублей / 3,2 ночи

      Москва —популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.

      В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура.

      6. Петрозаводск — 4418,6 рублей / 3,5 ночи

      Петрозаводск – старинный город на северо-западе России. В городе и его окрестностях можно увидеть много памятников истории и культуры, этот край озер и лесов всегда привлекал путешественников.

      За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.

      Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.

      7. Ростов-на-Дону — 1867 рублей / 1,3 ночи

      В Ростове-на-Дону есть несколько театров. Каждый из них не похож на другие и имеет свою историю и традиции.

      Здание Ростовского академического театра драмы им. М. Горького входит в список шедевров эпохи конструктивизма.

      Уникальными коллекциями по истории города Ростова-на-Дону и Донского края располагает Ростовский областной музей краеведения.

      8. Воронеж — 1814,4 рублей / 1,2 ночи

      Воронеж является культурным центром Воронежской области. В городе развивается театральное искусство, работают музеи, библиотеки, выставочные залы, действуют кинотеатры, филармония и цирк.

      Во время Великой Отечественной войны многие памятники архитектуры были разрушены или серьёзно пострадали.

      Большая часть из них была восстановлена с помощью реставрации и реконструкции.

      В настоящее время некоторые такие здания находятся под угрозой уничтожения. Тем не менее, по мнению специалистов, в городе до сих пор сохранилась архитектура, представляющая несомненную историческую ценность.

      9. Суздаль — 5973,8 рублей / 2 ночи

      Суздаль — город-заповедник во Владимирской области России. Суздаль сохранил большое число архитектурных памятников.

      В 4 км от Суздаля расположено село Кидекша, служившее загородной резиденцией Юрия Долгорукого.

      В селе сохранился памятник домонгольского зодчества — Борисоглебская церковь.

      На территории Суздаля находятся музейные объекты Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника.

      10. Красноярск — 1578,8 рублей / 3 ночи

      Красноярские "Столбы" — визитная карточка города, номинирован на звание объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска, памятник архитектуры и истории (изображена на десятирублевой купюре России).

      Город разделен на две части Енисеем; его левобережная часть находится в Западной Сибири, правобережная — в Восточной. При этом город экономическими географами отнесен к Восточной Сибири.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, туризм, отдых, города, путешествия

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