В Японии зафиксировали неожиданное снижение безработицы

Аналитики ожидали сохранения октябрьского уровня.

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Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Согласно данным статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, с учетом сезонных колебаний, безработица в стране в ноябре снизилась до 2,2% с октябрьских 2,4%.Результат оказался неожиданно позитивным: аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что показатель сохранится на уровне 2,4%.По данным статбюро, в ноябре в Японии было официально зарегистрировано 1,51 млн безработных, это на 10,1%, или 170 тыс., ниже прошлогоднего уровня.Неработающая часть населения Японии, в которую входят и граждане в возрасте старше 65 лет, сократилась на 1,1% в годовом выражении, или на 460 тыс. человек.