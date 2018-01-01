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      Власти Южной Кореи заявили о восстановлении роста ВВП в 2020 году

      07:39Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". По словам вице-премьера страны, экономический рост составит не менее 2,4%.

      Фото: PxHere

      Сеул ожидает полного восстановления роста ВВП Южной Кореи в 2020 г. на фоне улучшения ситуации в мировой экономике, заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

      "Правительство не пожалеет усилий для этого", - подчеркнул вице-премьер в ходе встречи с руководителями ведущих компаний. Он также отметил, что намечающийся спад напряженности в торговых отношениях между США и Китаем будет способствовать подъему мировой экономики и стимулировать спрос на главную статью южнокорейского экспорта - полупроводники.

      Как подчеркнул Хон Нам Ги, в 2020 г. рост ВВП должен составить как минимум 2,4%. Корейский вице-премьер отметил, что достижению такого или даже большего показателя будет способствовать улучшение внутренних и внешних условий и эффективность экономической политики Сеула.

      В этом году рост южнокорейской экономики, согласно прогнозам, должен составить порядка 2%. Причинами спада стали сокращение инвестиций в производственные мощности и ухудшение ситуации в экспорте, а также торговые конфликты. Речь идет не только о торговой войне между США и КНР, но и о противостоянии, развернувшемся между Южной Кореей и Японией.

      Кроме того, как писали ранее "Вести. Экономика", Банк Кореи отмечает такие тревожные тенденции, как снижение финансовой устойчивости домохозяйств. Это усугубляет ситуацию и, по мнению экспертов, вкупе со снижением экспорта может стать причиной продолжения смягчения денежно-кредитной политики регулятора.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: экспорт, Южная Корея, Банк Кореи, торговые войны, экономический рост, рост ВВП, Хон Нам Ги

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