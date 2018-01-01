Japan Display обсуждает продажу своего завода Apple и Sharp

Japan Display Inc обсуждает продажу своего основного завода по производству дисплеев для смартфонов Apple Inc и Sharp Corp за 70-80 млрд иен ($730-820 млн), сообщает Nikkei Asian Review

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Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".В этом месяце компания, испытывающая нехватку наличных средств, заявила, что финансовая поддержка в размере $200 млн, обещанная "клиентом", которым, по словам источников, была Apple, может быть оказана в виде покупки оборудования на заводе. Теперь, по-видимому, обсуждается продажа всего завода, пишет Nikkei.Japan Display задолжала Apple более $800 млн за $1,5 млрд, потраченных на строительство завода четыре года назад.Компания Sharp подтвердила в своем заявлении, что получила запрос от клиента на рассмотрение вопроса о покупке завода Japan Display в Хакусане в префектуре Исикава."Мы тщательно рассматриваем этот вопрос, анализируя влияние, которое покупка окажет на нашу прибыль, а также то, насколько велик риск, который она повлечет", - говорится в заявлении Sharp.Ранее в этом месяце Japan Display заявила, что планирует получить финансовую поддержку в размере до 90 млрд иен от Ichigo Asset Management, предоставив контроль японскому управляющему активами.Тайваньский контрактный производитель электроники Wistron Corp также собирается принять участие в спасении Japan Display.Japan Display теряла деньги в течение последних пяти лет и в прошлом месяце сообщила о своем 11-м квартальном чистом убытке из-за слабых продаж дисплеев и затрат на реструктуризацию.