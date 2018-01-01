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      ЕЦБ вряд ли вернется к положительным процентным ставкам в 2020 году

      15:02Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Член совета управляющих Европейского центрального банка Роберт Хольцманн заявил, что регулятор вряд ли сможет вывести процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 г., сообщает Reuters.

      Фото: EPA/BORIS ROESSLER

      "Я не ожидаю, что в следующем году произойдет разворот к положительным процентным ставкам", - сказал Хольцманн, глава Национального банка Австрии.

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      Brexit, вероятно, вновь станет источником беспокойства в конце следующего года, когда закончится переходный период после выхода Великобритании из Европейского союза.

      "У нас мало времени для переговоров о будущих отношениях", - отметил Хольцманн.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Кристин Лагард, сменившая Марио Драги на посту главы ЕЦБ, заявила, что планирует начать стратегический обзор денежно-кредитной политики в январе и завершить его к концу 2020 г.

      Между тем, глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот предупредил, что процентные ставки в еврозоне могут годами оставаться на исторически низких уровнях, но ультрамягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ рискует стать контрпродуктивной.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, ЕЦБ, процентные ставки, денежно-кредитная политика, Brexit, Роберт Хольцманн

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