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      Филиппины запретили въезд двум сенаторам США

      13:33Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Власти Филиппин запретили двум американским законодателям посещать страну и введут более жесткие ограничения на въезд для граждан США, если Вашингтон введет санкции в связи с арестом оппозиционного депутата Лейлы де Лимы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря филиппинского президента Сальвадора Панело.

      Сенатор-демократ от штата Иллинойс Ричард Дурбин. Фото: EPA-EFE/AL DRAGO

      Президент Филиппин Родриго Дутерте введет требование к гражданам США получать визы, если каким-либо филиппинским чиновникам, причастным к аресту сенатора Лейлы де Лимы, будет отказано во въезде в США, как того требуют американские сенаторы Ричард Дурбин и Патрик Лихи.

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      Ранее Конгресс США утвердил бюджет на 2020 г., в котором содержатся положения, предложенные сенаторами и предусматривающие введение санкций против всех, кто причастен к задержанию де Лимы. Ее обвинили в нарушении закона об обороте наркотиков, после того как она возглавила расследование массовых убийств во время проводимой Дутерте войны с наркотиками.

      "Мы не будем сидеть сложа руки, если они [США] продолжат вмешиваться в наши дела как суверенного государства", - заявил Панело на пресс-конференции.

      Филиппины предоставляют безвизовый въезд на срок до 30 дней американцам, 792 тыс. из которых посетили страну за первые девять месяцев 2019 г., что составляет почти 13% от общего числа иностранных туристов.

      По словам Панело, ограничения на поездки в связи с задержанием де Лимы абсурдны, потому что она не была незаконно заключена в тюрьму, а содержалась под стражей в ожидании суда за преступления.

      Как сообщали "Вести.Экономика", война Дутерте с наркотиками подверглась широкому осуждению за предполагаемые внесудебные расправы над тысячами людей с момента ее начала в середине 2016 г.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Филиппины, визы, Родриго Дутерте, Ричард Дурбин, Лейла де Лима, Патрик Лихи

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