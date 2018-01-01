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      Япония направит военный корабль и самолеты на Ближний Восток для защиты судов

      11:28Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Япония направит военный корабль и патрульные самолеты для защиты японских кораблей на Ближнем Востоке, поскольку ситуация в регионе, из которого она получает почти 90% своего импорта нефти, остается нестабильной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии.

      Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

      В соответствии с планом, утвержденным кабинетом министров, для обеспечения безопасного прохода японских судов через регион будут направлены эсминец с вертолетами на борту и два патрульных самолета P-3C .

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      При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций министр обороны Японии может издать специальный приказ, позволяющий силам использовать оружие для защиты судов, находящихся в опасности.

      В мае и июне на Ближнем Востоке было совершено несколько нападений на международные торговые суда, в том числе на принадлежащий Японии танкер Kokuka Courageous, в которых США обвинили Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.

      Япония предпочла начать собственную операцию, а не присоединиться к возглавляемой США миссии по защите судоходства в регионе.

      Планируемая операция должна проводиться в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и Аденском заливе, однако она не будет затрагивать Ормузский пролив.

      Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошлой неделе проинформировал президента Ирана Хасана Рухани о планах Токио направить военно-морские силы в регион.

      Правительство Японии планирует начать эксплуатацию патрульных самолетов в следующем месяце. Эсминец, скорее всего, начнет свою деятельность в регионе в феврале.

      Решение правительства действует в течение одного года до 26 декабря 2020 г. Для продления операции на Ближнем Востоке потребуется новое одобрение кабинета министров.

      Рубрики: Ближний Восток, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Иран, Ближний Восток, безопасность судоходства

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