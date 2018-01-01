КНР сформировала основные элементы глобальной навигационной системы Beidou

Полностью завершить развертывание системы планируется к середине 2020 г.

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Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."В 2019 г. при помощи семи запусков было выведено 10 спутников. Сеть спутников на средневысотной околоземной орбите Beidou-3 сформирована. Это говорит о том, что формирование главных элементов созвездия системы Beidou-3 завершено", - цитирует ТАСС заявление официального представителя проекта, главы Управления спутниковых навигационных систем Китая Жань Чэнци."К июню 2020 г. планируем запустить еще два геостационарных спутника на околоземной орбите, что ознаменует полное завершение формирования системы Beidou-3", - добавил чиновник.По словам Жань Чэнци, услугами на базе китайской глобальной навигационной системы Beidou пользуются в 120 странах мира. "Beidou успешно применяется в государствах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южной Азии, Восточной Европы, Западной Азии и Африки в основном для подтверждения прав на землю, в сельском хозяйстве, строительном проектировании, а также при создании "умных" морских портов и в других областях", - сообщил глава китайского Управления спутниковых навигационных систем.По подсчетам китайского научного издания "Кэчуанбань жибао", выручка системы спутниковой навигации Китая Beidou в 2020 г. превысит 400 млрд юаней ($56,46 млрд). Специалисты оценивают темпы роста отрасли с 2012 г. в среднем в 20% в год. При этом они отмечают, что по мере развития сетей 5G спутниковую систему Beidou будут использовать при диспетчерском обслуживании аэропортов и аэродромов, обеспечении автономной работы робототехники, беспилотного транспорта, логистических систем и в других сферах. По оценке издания, сейчас по всему миру работают около 700 млн устройств с чипами для взаимодействия с Beidou.