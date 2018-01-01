Новый состав ФРС: чего от него ждать?

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США(FOMC), состав которого изменится в январе в результате ежегодной ротации его членов, вероятно, сможет работать более согласованно, пишет издание The Wall Street Journal.

Zerohedge

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".В 2020 г. в состав FOMC войдут главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда, Филадельфии, Далласа и Миннеаполиса, которым предстоит участвовать в голосовании при принятии решений относительно уровня базовой процентной ставки.При этом главы ФРБ Бостона, Чикаго, Канзас-Сити и Сент-Луиса теряют право голоса, хотя и продолжат участвовать в заседаниях FOMC и обсуждении политики Федеральной резервной системы (ФРС).В 2019 г. FOMC трижды снизил базовую ставку, несмотря на серьезные расхождения в позициях руководителей ФРС относительно ее дальнейшего изменения.Некоторые из членов FOMC ставили под сомнение необходимость снижения ставки, другие заявляли о необходимости более агрессивного смягчения политики. Так или иначе, к концу этого года руководители Федрезерва сошлись во мнениях, единогласно проголосовав за сохранение ставки на текущем уровне (1,5-1,75%) на декабрьском заседании, отмечает "Интерфакс".И точечные графики прогнозов (dot plots) показали, что большинство членов FOMC не ожидают изменения ставки в 2020 г."В той ситуации, к которой пришла ФРС, будет меньше поводов для разногласий", - отмечает профессор экономики университета Орегона Тим Дуй. В голосовании по вопросам денежно-кредитной политики традиционно принимают участие семь членов совета управляющих ФРС (в настоящее время должности двух управляющих вакантны), а также главы пяти ФРБ, из которых один - председатель ФРБ Нью-Йорка - входит в FOMC на постоянной основе.В ходе публичных выступлений в текущем году главы ФРБ Кливленда и Филадельфии Лоретта Местер и Патрик Харкер скептически высказывались относительно дальнейшей необходимости снижения ставок. Председатель ФРБ Далласа Роберт Каплан приводил доводы в пользу уменьшения ставки, однако его нельзя назвать ярым сторонником низких ставок, пишет WSJ.Ранее в этом месяце Каплан заявил, что не ожидает изменения базовой ставки в 2020 г. Тем временем глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари является одним из главных в ФРС приверженцев политики низких ставок, считая, что экономике не грозит перегрев, пока инфляция остается ниже 2%-го целевого показателя ФРС.Он голосовал против повышения ставки Федрезервом в 2018 г. и заявлял о необходимости более существенного снижения ставки в 2019 г. В текущем году главы ФРБ Бостона и Канзас-Сити Эрик Розенгрен и Эстер Джордж голосовали против уменьшения ставки на каждом из трех заседаний, по итогам которых все же принималось решение о ее снижении. Оба выступали за сохранение ставки на прежнем уровне до появления сигналов ослабления американской экономики.Тем временем еще один из голосующих членов FOMC - глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард - дважды выступал за более резкое снижение ставки Федрезервом.