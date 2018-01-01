ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Росстат прогнозирует рост средней продолжительности жизни до 79 лет

      08:41Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".При этом женщины будут жить в среднем на 7,5 года дольше мужчин.

      К 2035 г. ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте вырастет до 79,1 года, сообщает Росстат. В 2020 г. этот показатель составит 73,42 года.

      "Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 г. до 79,1 года в 2035 г.", - сообщает ведомство.

      При этом разница между ОПЖ мужчин и женщин к 2035 г., по подсчетам службы, составит 7,5 года. Показатель, по оценке экспертов, составит 78,26 и 84,66 года соответственно.

      По подсчетам экспертов службы, суммарный коэффициент рождаемости к 2036 г. вырастет до 1,579 с нынешних 1,503. При этом до 2025 г. эксперты прогнозируют снижение до уровня 1,415. Возобновление роста ожидается с 2026 г.

      "Число умерших сократится незначительно, с 1,79 млн человек по итогам 2019 г. до 1,69 млн человек по итогам 2035 г.", — отмечается в прогнозе службы.

      При этом ожидается сокращение доли детей и подростков 15 лет и моложе с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8% до 65,1%.

      "Наибольшая численность населения к 2036 г. будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 г. — в возрасте 31-35 и 36-40 лет)", — отмечают в службе.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Россия, Росстат, смертность, дети, подростки, старение населения, ОПЖ, ожидаемая продолжительность жизни

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить