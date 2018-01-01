Росстат прогнозирует рост средней продолжительности жизни до 79 лет

При этом женщины будут жить в среднем на 7,5 года дольше мужчин.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".К 2035 г. ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте вырастет до 79,1 года, сообщает Росстат. В 2020 г. этот показатель составит 73,42 года."Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 г. до 79,1 года в 2035 г.", - сообщает ведомство.При этом разница между ОПЖ мужчин и женщин к 2035 г., по подсчетам службы, составит 7,5 года. Показатель, по оценке экспертов, составит 78,26 и 84,66 года соответственно.По подсчетам экспертов службы, суммарный коэффициент рождаемости к 2036 г. вырастет до 1,579 с нынешних 1,503. При этом до 2025 г. эксперты прогнозируют снижение до уровня 1,415. Возобновление роста ожидается с 2026 г."Число умерших сократится незначительно, с 1,79 млн человек по итогам 2019 г. до 1,69 млн человек по итогам 2035 г.", — отмечается в прогнозе службы.При этом ожидается сокращение доли детей и подростков 15 лет и моложе с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8% до 65,1%."Наибольшая численность населения к 2036 г. будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 г. — в возрасте 31-35 и 36-40 лет)", — отмечают в службе.