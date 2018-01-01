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      Прибыль промпредприятий Китая в ноябре выросла максимальными темпами за 8 месяцев

      09:58Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре вернулась к росту, продемонстрировав максимальное увеличение за восемь месяцев.

      Фото: EPA/QILAI SHEN

      Прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре выросла на 5,4% в годовом выражении и составила 593,9 млрд юаней ($84,93 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.

      Рост зафиксирован после трех месяцев снижения. В октябре прибыль промпредприятий упала на 9,9%.

      В январе-ноябре совокупная прибыль промышленных предприятий с годовой выручкой более 20 млн юаней сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,61 трлн юаней. В январе-октябре было зафиксировано снижение показателя на 2,9%.

      Рост прибыли в основном связан с ускорением производства и продаж, в то время как цены производителей снижались более медленными темпами, заявил старший статистик Национального бюро статистики КНР Чжу Хун.

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      "Несмотря на то что прибыль в ноябре вернулась к росту, мы должны видеть, что текущее понижательное давление на экономику все еще велико, а волатильность и неопределенность роста прибыли все еще существуют из-за множества факторов, таких как рыночный спрос и промышленные цены", - предупредил он.

      Прибыль государственных промпредприятий Китая в январе-ноябре упала на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,6 трлн юаней. Прибыль частных промпредприятий выросла на 6,5% до 1,59 трлн юаней.

      Прибыль предприятий горнодобывающей промышленности за 11 месяцев 2019 г. выросла на 1% до 517,4 млрд юаней, в то время как прибыль в обрабатывающей промышленности упала на 4,1% до 4,63 трлн юаней.

      Обязательства промышленных предприятий выросли на 5,3% в годовом исчислении по состоянию на конец ноября по сравнению с ростом на 4,9% на конец октября.

      Как сообщали "Вести.Экономика", цены производителей в Китае в ноябре упали на 1,4% в годовом выражении. Снижение было зафиксировано пятый месяц подряд.

      Такая динамика цен производителей, которые рассматриваются как индикатор промышленного спроса, может усилить опасения по поводу дефляции и побудить власти использовать более агрессивные стимулы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, промпредприятия, прибыль промпредприятий

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