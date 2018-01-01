8 проблем, преследующих американских миллениалов на пороге 2020-х

Миллениалы во многом меняют наше представление о мире, в том числе и о вопросах психического здоровья и отношения к ним.

Миллениалы переживают шок, связанный со снижением уровня психического здоровья



Если не будут предприняты необходимые меры, то среди миллениалов будет на 40% выше смертность, чем среди представителей поколения Х в том же возрасте, говорится в отчете.



Рост уровня депрессии, беспокойства, гиперактивности, а также рост уровня употребления веществ – это ключевые факторы, которые связаны со снижением уровня психического здоровья миллениалов. Согласно недавнему исследованию Blue Cross Blue Shield миллениалы считают, что уровень их психического здоровья снижается быстрее, чем у поколения Х.Если не будут предприняты необходимые меры, то среди миллениалов будет на 40% выше смертность, чем среди представителей поколения Х в том же возрасте, говорится в отчете.Рост уровня депрессии, беспокойства, гиперактивности, а также рост уровня употребления веществ – это ключевые факторы, которые связаны со снижением уровня психического здоровья миллениалов.

Растет уровень депрессии среди миллениалов



Так, начиная с 2013 г. среди миллениалов наблюдается рост на 47% уровня заболеваемости депрессией.



Самый важный признак депрессии – постоянно сниженное настроение, грусть, тоска и чувство отчаяния.



В рамках исследования было проанализировано психологическое состояние 55 млн застрахованных американских миллениалов. Согласно отчету Blue Cross Blue Shield Health Index для большинства диагнозов растет уровень заболеваемости среди миллениалов по сравнению с другими возрастными группами.Так, начиная с 2013 г. среди миллениалов наблюдается рост на 47% уровня заболеваемости депрессией.Самый важный признак депрессии – постоянно сниженное настроение, грусть, тоска и чувство отчаяния.В рамках исследования было проанализировано психологическое состояние 55 млн застрахованных американских миллениалов.

Растет уровень "смертности от отчаяния"



Несмотря на то что этот показатель вырос среди всех возрастных групп в США, именно среди миллениалов наблюдается особенно значительный рост.



Только в 2017 г. по этим причинам умерло 36 тыс. американских миллениалов.



Самой частой причиной стала передозировка наркотиками. Все больше миллениалов умирают от отчаяния или же смертью, связанной с наркотиками, алкоголем или от суицида согласно отчету Jamie Ducharme.Несмотря на то что этот показатель вырос среди всех возрастных групп в США, именно среди миллениалов наблюдается особенно значительный рост.Только в 2017 г. по этим причинам умерло 36 тыс. американских миллениалов.Самой частой причиной стала передозировка наркотиками.

Частично это связано со стрессом по финансовым причинам



Согласно исследованиям есть прямая связь между психическим здоровьем человека и его финансовым состоянием. Так, эксперты полагают, что риск заболеть психическим расстройством втрое выше среди тех, у кого есть долги, согласно данным Clinical Psychology Review. Есть и другие причины, которые связаны с ростом смертности от отчаяния, а именно речь идет о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются миллениалы – студенческие кредиты, расходы на здравоохранение, расходы на детей, высокие цены на рынке жилья.Согласно исследованиям есть прямая связь между психическим здоровьем человека и его финансовым состоянием. Так, эксперты полагают, что риск заболеть психическим расстройством втрое выше среди тех, у кого есть долги, согласно данным Clinical Psychology Review.

Финансовое положение не только влияет на психическое здоровье, но и означает, что не все могут себе позволить лечение.



Однако каждый пятый среди тех, кому выставили тот или иной диагноз, не обращается за лечением согласно данным отчеты the Blue Cross.



Это часто связано с ростом затрат на здравоохранение.



Здравоохранение – одна из ключевых проблем миллениалов, так как оно требует высокого уровня затрат.



В 1960 г. средняя стоимость медицинской страховки на одного человека составляла $146. В 2016 г.у она достигла $10 345. С учетом инфляции стоимость страховки выросла в 9 раз.



Согласно прогнозам стоимость страховки вырастет до $14 944 в 2023 г. Миллениалы – наиболее потенциальные клиенты для посещения терапии при лечении психических расстройств по сравнению с другими поколениями.Однако каждый пятый среди тех, кому выставили тот или иной диагноз, не обращается за лечением согласно данным отчеты the Blue Cross.Это часто связано с ростом затрат на здравоохранение.Здравоохранение – одна из ключевых проблем миллениалов, так как оно требует высокого уровня затрат.В 1960 г. средняя стоимость медицинской страховки на одного человека составляла $146. В 2016 г.у она достигла $10 345. С учетом инфляции стоимость страховки выросла в 9 раз.Согласно прогнозам стоимость страховки вырастет до $14 944 в 2023 г.

Миллениалы чувствуют себя одинокими



У них меньше поддержки, чем у представителей других поколений. Они позже вступают в брак, менее связаны с политическими и религиозными сообществами, отмечают эксперты.



Миллениалы уже получили ярлык самого одинокого поколения на основе опроса 1 254 американцев разных возрастов. У миллениалов зачастую нет близкого человека, с которым они могли бы поделиться своими проблемами.У них меньше поддержки, чем у представителей других поколений. Они позже вступают в брак, менее связаны с политическими и религиозными сообществами, отмечают эксперты.Миллениалы уже получили ярлык самого одинокого поколения на основе опроса 1 254 американцев разных возрастов.

Миллениалы сталкиваются с выгоранием на работе и за ее пределами



Однако среди миллениалов гораздо более высокий уровень выгорания, чем среди представителей других поколений.



Часть экспертов связывают это с воспитанием, с экономической обстановкой, в которой они выросли, с влиянием социальных сетей и СМИ. За последние годы растет число людей с синдромом выгорания. Эта проблема встречается прежде всего на работе, так как растет нагрузка на сотрудников компаний, что приводит к тому, что им приходится проводить на рабочем месте больше времени, затрачивать все больше ресурсов.Однако среди миллениалов гораздо более высокий уровень выгорания, чем среди представителей других поколений.Часть экспертов связывают это с воспитанием, с экономической обстановкой, в которой они выросли, с влиянием социальных сетей и СМИ.

Почти половина миллениалов уволилась с работы по причине психических проблем



Эксперты проанализировали психические проблемы, с которыми сталкиваются американцы на работе.



Показатель среди миллениалов был значительно выше, чем среди других возрастных групп, – всего 20%. К такому выводу пришли ученые из Mind Share Partners, SAP и Qualtrics, которые провели исследования, результаты которого были опубликованы в издании Harvard Business Review.Эксперты проанализировали психические проблемы, с которыми сталкиваются американцы на работе.Показатель среди миллениалов был значительно выше, чем среди других возрастных групп, – всего 20%.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Эксперты Business Insider изучили психическое здоровье миллениалов (то есть тех, кому в 2019 г. от 23 до 38 лет) и пришли к выводу о том, что перспективы совсем не радостные.Депрессии, ощущение одиночества и стресс из-за финансовых вопросов – все эти проблемы являются очень распространенными среди представителей этого поколения.Ниже мы расскажем о 8 главных проблемах психологического характера, с которыми сталкиваются миллениалы.