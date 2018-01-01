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      Си Цзиньпин обращается к финансовым экспертам для борьбы с финансовыми рисками

      16:38Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". В то время как Китай пытается справиться с замедлением экономического роста, он приступил к новой стратегии назначения финансовых экспертов в провинции для управления рисками и восстановления экономики регионов. Об этом сообщает Reuters.

      Председатель Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/NOEL CELIS / POOL

      С 2018 года председатель Си Цзиньпин назначил 12 бывших руководителей государственных финансовых учреждений или регулирующих органов на высшие посты в 31 провинции Китая, регионах и муниципалитетах, включая те, в которых наблюдались банковские и долговые проблемы.

      По данным Reuters, только два высокопоставленных провинциальных чиновника имели такой опыт в финансовой сфере до последней крупной перестановки в руководстве в 2012 году.

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      Среди финансовых экспертов, недавно повышенных в должности, - вице-мэр Пекина Инь Юн, бывший заместитель главы центрального банка, и заместитель губернатора провинции Шаньдун Лю Цян, который работал в крупнейших коммерческих банках страны, от Agricultural Bank of China до Bank of China.

      Другой недавно назначенный чиновник, вице-мэр Чунцина Ли Бо, до этого года возглавлял департамент денежно-кредитной политики центрального банка.

      Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

      В I квартале экономика выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 года.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику, что препятствует сокращению долга.

      В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

      "Банкиры сейчас востребованы, поскольку местные органы власти все больше подвержены финансовым рискам", - отмечает Чучэн Фэн, партнер Plenum, независимой исследовательской платформы в Гонконге.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, руководство, регионы, Си Цзиньпин

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