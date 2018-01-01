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      Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

      11:30Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет: пессимистичный вариант предполагает сокращение численности страны до 134,277 млн человек при продолжительности жизни 71 год для мужчин и 79 лет для женщин.

      По умеренному сценарию население сократится со 146,8 млн человек в 2018 г. до 142,993 млн человек к 2035 г., по оптимистичному - численность населения страны к началу 2036 г. вырастет до 150,126 млн человек.

      Во всех вариантах ожидается сокращение численности россиян (естественная убыль больше рождаемости), а численность населения будет пополняться притоком мигрантов.

      В 2020 г. при естественной убыли в 484,4 тыс. человек в страну приедут 190,8 тыс. человек.

      "Средний вариант прогноза предполагает, что с 2022 по 2028 гг. будут в наибольшей степени ощущаться последствия "демографических провалов" 40-х, а также 80-х и 90-х гг. XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 г. 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 г. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 г. до 79,1 лет в 2035 гу. При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 г. составит 7,5 лет (75,18 и 82,69 лет у мужчин и женщин соответственно)", - поясняет Росстат.

      Естественное сокращение населения России ожидает и Минэкономразвития.

      Естественная убыль населения в России будет продолжаться до 2023 г. согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020-2022 гг. Сокращение численности жителей России будет восполняться мигрантами.

      "В результате в течение всего прогнозного периода будет наблюдаться прирост численности населения: в 2020–2023 гг. только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, с 2024 гг. – за счет как естественного, так и миграционного приростов. В результате среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет со 146,8 млн человек в 2018 г. до 147,7 млн человек в 2022 г., а к 2024 г. может достигнуть 148,7 млн человек", - прогнозируют в министерстве.

      Рубрики: Росстат

      Метки: Росстат, демография

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