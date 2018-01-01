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      Открытость или закрытость: в чем главный риск для Китая?

      11:39Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Самый большой риск для Китая заключается в том, чтобы продолжать держать свой рынок закрытым для иностранцев. Такое заявление сделал правительственный исследователь в четверг.

      Торговая напряженность в отношениях с США заставила Китай отреагировать на давние жалобы о том, что ключевые местные отрасли промышленности запрещены для иностранных компаний и что местные игроки имеют несправедливое преимущество в экономике Китая, контролируемой государством, пишет CNBC.

      Власти страны уже поспешили принять новый закон об иностранных инвестициях - сделали это еще в марте.

      Около шести месяцев спустя регуляторы объявили, что иностранные компании могут стать полноправными владельцами ключевых частей финансовой индустрии. Это случилось почти на год раньше, чем ожидалось. Новые меры вступают в силу 1 января, что также является датой вступления в силу закона об иностранных инвестициях.

      "Что касается риска быть открытым для внешнего мира, я думаю, что, наоборот, оставаться закрытыми - это и есть самый большой риск", - сказал Чжао Цзиньпин, сотрудник Центра исследований развития при Государственном совете, его слова приводит CNBC.

      Он также отметил тревожный фон экономической неопределенности во всем мире и опасения раскола глобальных технологических систем между Китаем и США. Повышенный протекционизм против китайских компаний также представляет большой риск для их развития, добавил Чжао.

      В этом году, напомним, администрация президента США Дональда Трампа включила китайский телекоммуникационный гигант Huawei и несколько других крупных китайских технологических компаний в "черный список", который, по существу, не позволяет им покупать комплектующие и ПО у американских поставщиков.

      По мнению эксперта, новые инвестиций в Китай могут серьезно ускорить технологическое развитие страны.

      Некоторые аналитики ранее отмечали, как давление со стороны торговой напряженности в США может помочь Китаю ускорить необходимый переход от жесткого государственного контроля и стать более ориентированным на рыночные механизмы.

      Китаю также может помочь приход большего числа иностранных компаний на локальный рынок.

      Вместе с тем, наряду с экологическими проблемами и снижением уровня бедности в сельских районах, Чжао назвал риски для финансовой системы главной проблемой для Китая.

      Ожидается, что расширение присутствия иностранных институтов на внутреннем финансовом рынке поможет местной промышленности лучше соответствовать международным стандартам.

      Так называемая реформа и открытость также, вероятно, позволят привлечь больше капитала в страну, но есть и другая проблема - нет ясности, насколько легко деньги смогут уходить из страны.

      Рубрики: Будущее

      Метки: Китай, КНР, Азия, реформы

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