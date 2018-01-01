Открытость или закрытость: в чем главный риск для Китая?

Самый большой риск для Китая заключается в том, чтобы продолжать держать свой рынок закрытым для иностранцев. Такое заявление сделал правительственный исследователь в четверг.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Торговая напряженность в отношениях с США заставила Китай отреагировать на давние жалобы о том, что ключевые местные отрасли промышленности запрещены для иностранных компаний и что местные игроки имеют несправедливое преимущество в экономике Китая, контролируемой государством, пишет CNBC.Власти страны уже поспешили принять новый закон об иностранных инвестициях - сделали это еще в марте.Около шести месяцев спустя регуляторы объявили, что иностранные компании могут стать полноправными владельцами ключевых частей финансовой индустрии. Это случилось почти на год раньше, чем ожидалось. Новые меры вступают в силу 1 января, что также является датой вступления в силу закона об иностранных инвестициях."Что касается риска быть открытым для внешнего мира, я думаю, что, наоборот, оставаться закрытыми - это и есть самый большой риск", - сказал Чжао Цзиньпин, сотрудник Центра исследований развития при Государственном совете, его слова приводит CNBC.Он также отметил тревожный фон экономической неопределенности во всем мире и опасения раскола глобальных технологических систем между Китаем и США. Повышенный протекционизм против китайских компаний также представляет большой риск для их развития, добавил Чжао.В этом году, напомним, администрация президента США Дональда Трампа включила китайский телекоммуникационный гигант Huawei и несколько других крупных китайских технологических компаний в "черный список", который, по существу, не позволяет им покупать комплектующие и ПО у американских поставщиков.По мнению эксперта, новые инвестиций в Китай могут серьезно ускорить технологическое развитие страны.Некоторые аналитики ранее отмечали, как давление со стороны торговой напряженности в США может помочь Китаю ускорить необходимый переход от жесткого государственного контроля и стать более ориентированным на рыночные механизмы.Китаю также может помочь приход большего числа иностранных компаний на локальный рынок.Вместе с тем, наряду с экологическими проблемами и снижением уровня бедности в сельских районах, Чжао назвал риски для финансовой системы главной проблемой для Китая.Ожидается, что расширение присутствия иностранных институтов на внутреннем финансовом рынке поможет местной промышленности лучше соответствовать международным стандартам.Так называемая реформа и открытость также, вероятно, позволят привлечь больше капитала в страну, но есть и другая проблема - нет ясности, насколько легко деньги смогут уходить из страны.