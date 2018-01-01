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      Власти с 1 января увеличат размер страховых и социальных пенсий

      10:56Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Размер страховых пенсий неработающим пенсионерам увеличат с 1 января 2020 г. на 6,6%, сообщает Минтруд.

      Увеличат также размер социальных пенсий, но после того как Росстат определит темпы роста прожиточного минимума пенсионера в 2019 г.

      По данным Минтруда, пенсии неработающим пенсионерам выросли в 2019 г. на 7,05%, ежемесячная выплата увеличилась в среднем на 1 тыс. руб. и составила 15,5 тыс. руб. С 1 апреля социальные пенсии увеличены на 2% с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за 2018 г.

      В августе произведен перерасчет пенсий по старости работающим пенсионерам.

      В 2019 г. дополнительно увеличены пенсии неработающим пенсионерам, которые работали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской местности.

      С 1 августа произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Максимальная прибавка к пенсии составляет три пенсионных коэффициента, в 2019 г. она составила 261,72 руб.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: пенсионер, пенсия, прожиточный минимум, ПФР, Минтруд

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