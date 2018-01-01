Россия и Украина договорились об обнулении с 1 января 2020 года взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились об обнулении с 1 января 2020 г. взаимных претензий по газу, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

В 2019 г. впервые цены на бензин и дизельное топливо в России росли ниже инфляции, чуть более 2%. В правительстве приняли все меры, чтобы в будущем рост стоимости топлива не превышал инфляции. Интервью главы Минэнерго Александра Новака.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."Договорились о том, что с 1 января с нуля. И обнуляются взаимные претензии. Будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - отметил Новак.Соглашение об отказе от исков, по которым нет окончательного судебного решения, стало частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.Для продолжения транзита газа через Украину "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом Украины" - договор о бронировании мощностей для транзита.На 2020 г. забронированы мощности для транзита 65 млрд куб. м газа, на 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м в год при установлении конкурентного тарифа."Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а Украина должна подписать с "Газпромом" мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в размере $7,4 млрд."Что касается расклада сил, на сегодняшний день доля России в общем потреблении газа в Европе, доля российского газа, составляет порядка 45%. Вот весь расклад", - отметил Новак. В 2019 г. эта доля увеличилась на несколько процентов."Поэтому наличие инфраструктуры, наличие газопроводов - это возможность увеличивать объемы поставок, это возможность иметь конкуренцию на рынке услуг по транспортировке газа, тем самым снижая издержки для потребителя за счет того, что будут конкурировать между собой газопроводы", - подчеркнул Новак.В октябре 2018 г. президент Владимир Путин заявил, что доля российского газа на европейском рынке составляет 34%.