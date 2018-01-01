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      Число выданных ирландских паспортов достигло рекордного уровня в преддверии Brexit

      12:18Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Почти миллион ирландских паспортов был выдан в 2019 г., сообщает The Guardian со ссылкой на правительство Ирландии.

      Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

      Количество выданных в этом году ирландских паспортов увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня.

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      В 2019 г. было выпущено более 900 тыс. ирландских въездных документов. В пиковые периоды в течение одного дня было подано более 5,8 тыс. заявок со всего мира. Продолжая рекордную тенденцию, общее количество заявок за месяц превысило 100 тыс. в январе, марте, апреле и мае.

      Brexit привел к резкому росту спроса со стороны ирландцев, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе.

      Как сообщали "Вести.Экономика", согласно Белфастскому соглашению 1998 г. граждане, проживающие в Северной Ирландии, имеют право на ирландский паспорт, британский паспорт или и то и другое.

      Интерес к получению ирландских паспортов вырос после прошедшего в 2016 г. референдума о членстве в ЕС. Во время референдума в Северной Ирландии за сохранение членства в ЕС было отдано 56% голосов против 44%.

      Местные жители опасались, что выход Великобритании из Европейского союза приведете к очередям в аэропортах и утрате множества прав, связанных с гражданством.

      Многие рассчитывают на льготы, такие как бесплатное лечение при посещении Европы, признание квалификации по всему блоку и субсидии на оплату обучения.

      Рубрики: Европа

      Метки: Ирландия, Великобритания, Северная Ирландия, Brexit, ирландский паспорт

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