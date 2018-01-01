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      Лавров назвал санкции США против "Северного потока-2" наглым и циничным вмешательством в дела европейского бизнеса

      11:23Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Санкции США против газопровода "Северный поток-2" - это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

      Сергей Лавров. Фото: Kremlin.ru

      Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 г., который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      США потребовали от компаний, ведущих прокладку газопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", тут же приостановила работу.

      "Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 г. - это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса", - отметил Лавров в интервью РИА "Новости".

      Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства, подчеркнул Лавров.

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      Россия зеркально ответит на новые санкции США, которые скажутся на отношениях между Россией и США, заявил ранее президент Владимир Путин. "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом", - отметил Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

      В санкциях ничего хорошего нет. "Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - подчеркнул Путин.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: США, Европа, санкции, Сергей Лавров, "Северный поток-2"

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