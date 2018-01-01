В России не могут обновить группировку военных спутников

Обновление военной группировки спутников России сорвано, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и авиакосмическую отрасли.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Борисов не назвал виновных."Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию для расследования.Не позднее 20 января комиссия должна доложить президенту о причинах срыва работ по обновлению группировки спутников, выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись, отметил Борисов.По данным Воздушно-космических сил РФ, на орбите 90 российских военных спутников. Это примерно в полтора раза больше, чем гражданских. Всего у России 165 спутников, и большая их часть нуждается в обновлении.