10 древнегреческих изобретений, которые изменили мир

Древняя Греция была прародительницей современной цивилизации. Многие изобретения, которые появились в то время в Греции, до сих пор используются в нашей повседневной жизни.

1. Олимпийские игры



Сведения о происхождении игр утеряны, но сохранилось несколько мифов, описывающих это событие (по преданию игры были учреждены Гераклом). Из истории к нам дошло множество документов, строений и скульптур того периода. Первое документально подтвержденное празднование относится к 776 г. до н. э.



На время проведения Игр объявлялось священное перемирие, в это время нельзя было вести войну, хотя данное правило неоднократно нарушалось.



Олимпийские игры существенно потеряли свое значение с приходом римлян. После того как христианство стало официальной религией, игры стали рассматриваться как проявление язычества, и в 393 г. н. э. они были запрещены императором Феодосием I. Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая в Древней Греции, зародилась как часть религиозного культа. Игры проводились с 776 г. до н. э. по 393 год н. э., всего было проведено 293 Олимпиады в Олимпии, считавшейся у греков священным местом. От Олимпии произошло и название игр.Сведения о происхождении игр утеряны, но сохранилось несколько мифов, описывающих это событие (по преданию игры были учреждены Гераклом). Из истории к нам дошло множество документов, строений и скульптур того периода. Первое документально подтвержденное празднование относится к 776 г. до н. э.На время проведения Игр объявлялось священное перемирие, в это время нельзя было вести войну, хотя данное правило неоднократно нарушалось.Олимпийские игры существенно потеряли свое значение с приходом римлян. После того как христианство стало официальной религией, игры стали рассматриваться как проявление язычества, и в 393 г. н. э. они были запрещены императором Феодосием I.

2. Астролябия



Витрувий в своем сочинении "Десять книг об архитектуре", описывая астрономический инструмент, называемый "пауком", сообщает, что его "изобрел" астроном Евдокс, а иные говорят — Аполлоний". Одной из составных частей этого инструмента служил барабан, на котором, по словам Витрувия, "нарисовано небо с зодиакальным кругом".



Стереографическую проекцию описал во II в. н. э. Клавдий Птолемей в сочинении "Планисферий". Впрочем, "астролабоном" сам Птолемей называл другой инструмент — армиллярную сферу.



Окончательный вид астролябии был разработан в IV в. н. э. Теоном Александрийским, который называл это устройство "малый астролабон". Первые дошедшие до нас трактаты об астролябии принадлежат философам и богословам Синезию (IV—V вв. н. э.), Иоанну Филопону (VI в. н. э.), Северу Себохту (VII в. н. э.) Астролябия впервые появилась в Древней Греции. Принцип стереографической проекции, переводящей окружности на сфере в окружности на плоскости, открыл Аполлоний Пергский.Витрувий в своем сочинении "Десять книг об архитектуре", описывая астрономический инструмент, называемый "пауком", сообщает, что его "изобрел" астроном Евдокс, а иные говорят — Аполлоний". Одной из составных частей этого инструмента служил барабан, на котором, по словам Витрувия, "нарисовано небо с зодиакальным кругом".Стереографическую проекцию описал во II в. н. э. Клавдий Птолемей в сочинении "Планисферий". Впрочем, "астролабоном" сам Птолемей называл другой инструмент — армиллярную сферу.Окончательный вид астролябии был разработан в IV в. н. э. Теоном Александрийским, который называл это устройство "малый астролабон". Первые дошедшие до нас трактаты об астролябии принадлежат философам и богословам Синезию (IV—V вв. н. э.), Иоанну Филопону (VI в. н. э.), Северу Себохту (VII в. н. э.)

3. Театр



От хора сатиров произошло и слово "трагедия" (буквально — "песнь козлов"). Годом рождения мирового театра считается 534 г. до н. э., когда афинский поэт Феспид во время Великих Дионисий наряду с хором использовал одного актера-декламатора.



Декламатор, которого в VI в. до н. э. называли гипокритом ("ответчиком" или "комментатором"), мог вступать в диалог с хором, изображать по ходу повествования различных персонажей мифов, и таким образом к диалогу примешивались элементы актерской игры.



Позже Эсхил добавил к хору второго актера-декламатора, а Софокл третьего: в V в. до н. э. гипокриты уже могли общаться не только с хором, но и между собой, что сделало возможным драматическое действие, независимое от хора, и в результате — преобразование хора сатиров в драму. Древнегреческий театр родился из мистерий, посвященных богам-покровителям земледелия, в первую очередь Дионису: в ходе посвященных ему празднеств хор "сатиров", одетых в козлиные шкуры, распевал песни (дифирамбы), содержание которых составляли мифы дионисийского круга.От хора сатиров произошло и слово "трагедия" (буквально — "песнь козлов"). Годом рождения мирового театра считается 534 г. до н. э., когда афинский поэт Феспид во время Великих Дионисий наряду с хором использовал одного актера-декламатора.Декламатор, которого в VI в. до н. э. называли гипокритом ("ответчиком" или "комментатором"), мог вступать в диалог с хором, изображать по ходу повествования различных персонажей мифов, и таким образом к диалогу примешивались элементы актерской игры.Позже Эсхил добавил к хору второго актера-декламатора, а Софокл третьего: в V в. до н. э. гипокриты уже могли общаться не только с хором, но и между собой, что сделало возможным драматическое действие, независимое от хора, и в результате — преобразование хора сатиров в драму.

4. Водяные часы



Позднее греки внесли в историю водяных часов и их дальнейшего совершенствования существенный вклад.



Используя усовершенствованную клепсидру, Платон изобрел первый будильник, для того чтобы созывать на утренние беседы своих учеников.



Около 130 г. до н. э., впервые в истории, были сконструированы автоматические водяные часы, которые показывали время и подавали звуковые сигналы. Их автором был Ктезибий. Водяные часы в Древней Греции использовались в суде для ограничения времени речи ораторов. В армии, где ночь разделяли на 4 смены по три часа, по водяным часам осуществляли смену караулов.Позднее греки внесли в историю водяных часов и их дальнейшего совершенствования существенный вклад.Используя усовершенствованную клепсидру, Платон изобрел первый будильник, для того чтобы созывать на утренние беседы своих учеников.Около 130 г. до н. э., впервые в истории, были сконструированы автоматические водяные часы, которые показывали время и подавали звуковые сигналы. Их автором был Ктезибий.

5. Греческий огонь



Для метания использовались медные трубы (на кораблях), ручные сифоны, "пламенные рога". Греческий огонь также помещался в бочки и глиняные сосуды, а затем забрасывался метательными машинами (при осаде крепостей). Пламя греческого огня не гасилось водой.



Прототип "греческого огня" появился, предположительно, в 190 г. до н. э., когда он был применен при защите острова Родос.



Но еще в 424 г. до н. э. в сухопутном сражении при Делии древнегреческими воинами из полого бревна выпускалась некая зажигательная смесь, состоявшая из сырой нефти, серы и масла, селитры и, возможно, других веществ.



Эллинистический ученый Филон Византийский (III в. до н. э.), живший и работавший в Александрии и на Родосе, в своем трактате "Механика" сообщает о метании огня из некого портативного ручного орудия. Греческий огонь — горючая смесь, применявшаяся в военных целях во времена Средневековья. Впервые была использована византийцами в морских битвах. Применялся в византийской армии и флоте в морских боях и при осаде крепостей.Для метания использовались медные трубы (на кораблях), ручные сифоны, "пламенные рога". Греческий огонь также помещался в бочки и глиняные сосуды, а затем забрасывался метательными машинами (при осаде крепостей). Пламя греческого огня не гасилось водой.Прототип "греческого огня" появился, предположительно, в 190 г. до н. э., когда он был применен при защите острова Родос.Но еще в 424 г. до н. э. в сухопутном сражении при Делии древнегреческими воинами из полого бревна выпускалась некая зажигательная смесь, состоявшая из сырой нефти, серы и масла, селитры и, возможно, других веществ.Эллинистический ученый Филон Византийский (III в. до н. э.), живший и работавший в Александрии и на Родосе, в своем трактате "Механика" сообщает о метании огня из некого портативного ручного орудия.

6. Рычаги



По легенде, осознав значение своего открытия, Архимед воскликнул: "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!".



В современном мире принцип действия рычага используется повсеместно. Практически любой механизм, преобразующий механическое движение, в том или ином виде использует рычаги. Подъемные краны, двигатели, плоскогубцы, ножницы, а также тысячи других механизмов и инструментов используют рычаги в своей конструкции. Первое письменное объяснение дал в III в. до н. э. Архимед, связав понятия силы, груза и плеча. Закон равновесия, сформулированный им, используется до сих пор и звучит как: "Усилие, умноженное на плечо приложения силы, равно нагрузке, умноженной на плечо приложения нагрузки, где плечо приложения силы — это расстояние от точки приложения силы до опоры, а плечо приложения нагрузки — это расстояние от точки приложения нагрузки до опоры".По легенде, осознав значение своего открытия, Архимед воскликнул: "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!".В современном мире принцип действия рычага используется повсеместно. Практически любой механизм, преобразующий механическое движение, в том или ином виде использует рычаги. Подъемные краны, двигатели, плоскогубцы, ножницы, а также тысячи других механизмов и инструментов используют рычаги в своей конструкции.

7. Подъемный кран



Это сильно способствовало развитию строительной техники в тот период.



По стенам портового города Сиракузы были установлены сконструированные Архимедом краны, с помощью которых греки оказывали сопротивление врагу. В Древней Греции большую роль сыграли труды Архимеда. Он разрабатывал теорию рычагов, блоков, полиспастов и винтов для поднятия больших тяжестей.Это сильно способствовало развитию строительной техники в тот период.По стенам портового города Сиракузы были установлены сконструированные Архимедом краны, с помощью которых греки оказывали сопротивление врагу.

8. Водяная мельница



Использование водяной мельницы долгие годы оставалось незаменимым при производстве многих материальных благ, в том числе муки, пиломатериалов, бумаги, текстильной продукции и металлических изделий.



Инженеры Эллады первыми изобрели два главных компонента, необходимых для создания водяной мельницы: водяное колесо и зубчатую передачу.



Самые ранние сведения о водяном колесе (в трактате греческого инженера Филона Византийского), дошедшие до наших дней, датируются III веком до нашей эры, конструктором устройства считается греческий ученый Перахор. Традиционно водяная мельница применялась как устройство, использующее водяное колесо или водяную турбину для осуществления таких механических процессов, как помол зерна, заточка, дубление, резка или ковка.Использование водяной мельницы долгие годы оставалось незаменимым при производстве многих материальных благ, в том числе муки, пиломатериалов, бумаги, текстильной продукции и металлических изделий.Инженеры Эллады первыми изобрели два главных компонента, необходимых для создания водяной мельницы: водяное колесо и зубчатую передачу.Самые ранние сведения о водяном колесе (в трактате греческого инженера Филона Византийского), дошедшие до наших дней, датируются III веком до нашей эры, конструктором устройства считается греческий ученый Перахор.

9. Архимедов винт



Винт вращается обычно с помощью ветряного колеса либо вручную. В то время как поворачивается нижний конец трубы, он собирает некоторый объем воды.



Это количество воды будет скользить вверх по спиральной трубе во время вращения вала, пока наконец вода не выльется из вершины трубы, снабжая ирригационную систему.



Устройство состоит из наклоненной под углом к горизонту полой трубы с винтом внутри. Она была изобретена Архимедом примерно в 250 г. до н. э. либо в Греции ранее. Винт можно представить как наклонную плоскость, навернутую на цилиндр. Архимедов винт — механизм, исторически использовавшийся для передачи воды из низколежащих водоемов в оросительные каналы. Он был одним из нескольких изобретений и открытий, традиционно приписываемых Архимеду, жившему в III в. до н. э. Архимедов винт стал прообразом шнека.Винт вращается обычно с помощью ветряного колеса либо вручную. В то время как поворачивается нижний конец трубы, он собирает некоторый объем воды.Это количество воды будет скользить вверх по спиральной трубе во время вращения вала, пока наконец вода не выльется из вершины трубы, снабжая ирригационную систему.Устройство состоит из наклоненной под углом к горизонту полой трубы с винтом внутри. Она была изобретена Архимедом примерно в 250 г. до н. э. либо в Греции ранее. Винт можно представить как наклонную плоскость, навернутую на цилиндр.

10. Катапульта



Диодор приписывает изобретение катапульты в 399 г. до н. э. сиракузскому тирану Дионисию I, который собрал ремесленников в Сиракузах на Сицилии, чтобы те изготовили ему передовое оружие.



Дионисий положил ремесленникам высокое жалованье, щедро одарял и приглашал к столу, а те в ответ создали катапульты разных видов, изготовили комплекты доспехов, построили новые мощные типы весельных судов.



Уже в 397 г. до н. э. Дионисий применил стрелометы с берега против кораблей Карфагена. Новое оружие нанесло немалые потери и оказало большой психологический эффект на карфагенян. Катапульта — греческий термин, которым обозначается любая метательная машина. Древнейшие катапульты использовались в Древней Греции.Диодор приписывает изобретение катапульты в 399 г. до н. э. сиракузскому тирану Дионисию I, который собрал ремесленников в Сиракузах на Сицилии, чтобы те изготовили ему передовое оружие.Дионисий положил ремесленникам высокое жалованье, щедро одарял и приглашал к столу, а те в ответ создали катапульты разных видов, изготовили комплекты доспехов, построили новые мощные типы весельных судов.Уже в 397 г. до н. э. Дионисий применил стрелометы с берега против кораблей Карфагена. Новое оружие нанесло немалые потери и оказало большой психологический эффект на карфагенян.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Помимо этого, в Древней Греции были сделаны важные открытия в области астрономии, математики и географии, которые повлияли на развитие цивилизации в будущем.Ниже мы расскажем об 10 самых важных изобретениях греков.