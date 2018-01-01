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      Иностранный банк провел в ЕС первые операции по картам "Мир"

      12:09Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Кипрский RCB Bank Ltd провел первые тестовые операции по картам "Мир" в Европейском союзе, сообщил НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир".

      Обеспечить полноценный прием карт на Кипре планируется к концу I квартала 2020 г., уточнили в Национальной системы платежных карт (НСПК).

      "На Кипре в эквайринговой и банкоматной сети RCB Bank Ltd были проведены первые пилотные операции по картам "Мир" на территории Европейского союза. Уже к концу I квартала 2020 г. RCB Bank Ltd планирует завершить пилотный проект и обеспечить прием карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка", - сообщается в пресс-релизе НСПК.

      Кипр остается одним из самых популярных мест для летнего отдыха россиян, и начало приема российских карт на Кипре стало очень важным шагом для международного развития "Мира", отметил директор по международному развитию платежной системы "Мир" Игорь Перепечин.

      К декабрю 2019 г., российские банки выпустили более 70 млн карт "Мир". Доля карт "Мир" в общем объеме выпуска банковских карт составила в III квартале 22,4%, а доля по объему платежей - 17,7%.

      По итогам 2018 г. количество карт "Мир" превысило 50 млн штук, сообщали "Вести. Экономика".

      АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператор карт "Мир" - была создана российскими властями в 2014 г., после того как ряд российских банков попали под действие санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные попавшими под санкции банками.

      Рубрики: Финансы

      Метки: НСПК, экономика РФ, карта Мир

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