Иностранный банк провел в ЕС первые операции по картам "Мир"

Кипрский RCB Bank Ltd провел первые тестовые операции по картам "Мир" в Европейском союзе, сообщил НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир".

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Обеспечить полноценный прием карт на Кипре планируется к концу I квартала 2020 г., уточнили в Национальной системы платежных карт (НСПК)."На Кипре в эквайринговой и банкоматной сети RCB Bank Ltd были проведены первые пилотные операции по картам "Мир" на территории Европейского союза. Уже к концу I квартала 2020 г. RCB Bank Ltd планирует завершить пилотный проект и обеспечить прием карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка", - сообщается в пресс-релизе НСПК.Кипр остается одним из самых популярных мест для летнего отдыха россиян, и начало приема российских карт на Кипре стало очень важным шагом для международного развития "Мира", отметил директор по международному развитию платежной системы "Мир" Игорь Перепечин.К декабрю 2019 г., российские банки выпустили более 70 млн карт "Мир". Доля карт "Мир" в общем объеме выпуска банковских карт составила в III квартале 22,4%, а доля по объему платежей - 17,7%.По итогам 2018 г. количество карт "Мир" превысило 50 млн штук, сообщали "Вести. Экономика".АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператор карт "Мир" - была создана российскими властями в 2014 г., после того как ряд российских банков попали под действие санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные попавшими под санкции банками.