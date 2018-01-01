Забайкалье получило "премию" в 1 млрд рублей за успешную реализацию нацпроектов

Бюджет Забайкальского края получил из Минфина РФ 1 млрд федеральных рублей за успешную реализацию нацпроектов, сообщил парламент региона.

Забайкалье. Фото: transsib.ru

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".С учетом федеральной "премии" депутаты региона утвердили поправки в бюджет-2019 края сразу в двух чтениях.Краевая казна пополнилась на 1,4 млрд федеральных рублей - с учетом бонуса в 983,8 млн руб. за успешную реализацию нацпроектов, и еще 416,8 млн руб. федеральный центр выделил Забайкалью в виде субвенций и субсидий.Большая часть целевой субвенции в размере 416,8 млн руб. направлена на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства и молодежное предпринимательство.Судьба гранта, который край получил по итогам работы органов исполнительной власти при реализации национальных проектов в размере 983,8 млн руб., еще не решена. На данный момент региональное Минэкономики собирает с муниципалитетов предложения по проектам развития территорий. С большой долей вероятности средства гранта будут потрачены на поддержку инвестиционной деятельности муниципалитетов.Утвержденными поправками доходная часть бюджета увеличена до 79,7 млрд руб., расходы выросли до 80,8 млрд руб. По сравнению с первоначальной редакцией бюджета-2019 доходы краевой казны за год увеличились на 21,3 млрд, из них собственные доходы подросли на 4,6 млрд, 16,6 млрд Забайкалье получило от федерального центра.Дефицит бюджета остался на прежнем уровне – 357 млн руб., но предельный объем госдолга уменьшился на 145 млн руб. и на 1 января 2020 г. составит 27,4 млрд руб. Снизить объем госдолга получилось благодаря досрочному погашению гарантии краевым центром кинезитерапии.