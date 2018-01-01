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      Забайкалье получило "премию" в 1 млрд рублей за успешную реализацию нацпроектов

      12:43Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Бюджет Забайкальского края получил из Минфина РФ 1 млрд федеральных рублей за успешную реализацию нацпроектов, сообщил парламент региона.

      Забайкалье. Фото: transsib.ru

      С учетом федеральной "премии" депутаты региона утвердили поправки в бюджет-2019 края сразу в двух чтениях.

      Краевая казна пополнилась на 1,4 млрд федеральных рублей - с учетом бонуса в 983,8 млн руб. за успешную реализацию нацпроектов, и еще 416,8 млн руб. федеральный центр выделил Забайкалью в виде субвенций и субсидий.

      Большая часть целевой субвенции в размере 416,8 млн руб. направлена на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства и молодежное предпринимательство.

      Судьба гранта, который край получил по итогам работы органов исполнительной власти при реализации национальных проектов в размере 983,8 млн руб., еще не решена. На данный момент региональное Минэкономики собирает с муниципалитетов предложения по проектам развития территорий. С большой долей вероятности средства гранта будут потрачены на поддержку инвестиционной деятельности муниципалитетов.

      Утвержденными поправками доходная часть бюджета увеличена до 79,7 млрд руб., расходы выросли до 80,8 млрд руб. По сравнению с первоначальной редакцией бюджета-2019 доходы краевой казны за год увеличились на 21,3 млрд, из них собственные доходы подросли на 4,6 млрд, 16,6 млрд Забайкалье получило от федерального центра.

      Дефицит бюджета остался на прежнем уровне – 357 млн руб., но предельный объем госдолга уменьшился на 145 млн руб. и на 1 января 2020 г. составит 27,4 млрд руб. Снизить объем госдолга получилось благодаря досрочному погашению гарантии краевым центром кинезитерапии.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Забайкалье, экономика РФ, нацпроекты

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