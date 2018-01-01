Россия, Иран и Китай начали совместные военно-морские учения в Индийском океане

Россия, Иран и Китай начали 27 декабря совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана, заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Голям-Реза Тахани.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".В рамках первого этапа учений корабли трех стран отправляются в Индийский океан из иранского порта Чехбехар. "Это первый случай с момента победы исламской революции, когда Исламская Республика Иран проводит совместное учение такого уровня с двумя крупными морскими державами", - подчеркнул Тахани, сообщает "Интерфакс".В свою очередь Минобороны заявило ранее, что Россия, Иран и Китай проведут 27-30 декабря в северной части Индийского океана военно-морские учения, в ходе которых, в частности, отработают освобождение судна, захваченного "пиратами"."В период с 27 по 30 декабря 2019 г. отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении, которое пройдет в северной части Индийского океана", - отметило Минобороны.Учения проходят в Индийском океане и Оманском заливе."Ярослав Мудрый" - многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота в 2009 г. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, противокорабельной и противолодочной обороны кораблей и судов, нанесения ударов по кораблям и судам, поддержки действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.