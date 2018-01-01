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      Россия, Иран и Китай начали совместные военно-морские учения в Индийском океане

      13:00Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Россия, Иран и Китай начали 27 декабря совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана, заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Голям-Реза Тахани.

      В рамках первого этапа учений корабли трех стран отправляются в Индийский океан из иранского порта Чехбехар. "Это первый случай с момента победы исламской революции, когда Исламская Республика Иран проводит совместное учение такого уровня с двумя крупными морскими державами", - подчеркнул Тахани, сообщает "Интерфакс".

      В свою очередь Минобороны заявило ранее, что Россия, Иран и Китай проведут 27-30 декабря в северной части Индийского океана военно-морские учения, в ходе которых, в частности, отработают освобождение судна, захваченного "пиратами".

      "В период с 27 по 30 декабря 2019 г. отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении, которое пройдет в северной части Индийского океана", - отметило Минобороны.

      Учения проходят в Индийском океане и Оманском заливе.

      "Ярослав Мудрый" - многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота в 2009 г. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, противокорабельной и противолодочной обороны кораблей и судов, нанесения ударов по кораблям и судам, поддержки действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

      Рубрики: ВПК

      Метки: Китай, Иран, Тегеран, Индийский океан, Оманский залив

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