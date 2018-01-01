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      Размер пенсии за 2019 год вырастет на 1 тыс. рублей

      13:12Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". По итогам 2019 г. среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. руб. в месяц, сообщил Минтруд. С 1 января пенсии вырастут еще на 1 тыс. руб.

      Фото: ТАСС.

      С 1 января 2019 г. осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 г., составивший 4,3%.

      По итогам 2019 г. среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. руб. в месяц с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. руб.

      С 1 апреля 2019 г. осуществлена индексация социальных пенсий на 2% с учетом темпов роста прожиточного минимуму пенсионера в Российской Федерации за 2018 г.

      В августе 2019 г. проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 г.

      Важным решением 2019 г. стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам (отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности).

      Пенсии с 1 января вырастут на 6,6%, сообщали "Вести.Экономика". Это в 2 раза больше инфляции, заложенной в бюджете-2020.

      Ежемесячные выплаты для неработающих россиян пенсионного возраста вырастут на 1 тыс. руб. до 16,4 тыс. руб. с 1 января 2020 г.

      У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. руб. соответственно.

      Индексация пенсий учтена в бюджете-2020, который в понедельник утвердил президент РФ, сообщали "Вести. Экономика".

      В итоге 31 млн неработающих российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 г. после индексации на 6,6%, уточнили в пресс-службе Минтруда России.

      С 1 января 2020 г. страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции по итогам 2019 г. (3,2%, по оценке ЦБ РФ) и в 2020 г. (3% согласно бюджету-2020). Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб.

      Кроме того, с 1 апреля 2020 г. планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 г. (предварительно на 7%). Повышение затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.

      В настоящее время в России насчитывается 37,9 млн граждан старше трудоспособного возраста.

      Размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 г. будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2019 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: ПФР, Минтруд, индексация пенсий, экономика РФ

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