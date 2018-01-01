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      Цены на нефть достигли трехмесячных максимумов

      14:16Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Цены на нефть выросли в пятницу, достигнув трехмесячных максимумов на фоне позитивных экономических данных и оптимизма в отношении торговой сделки США и Китая.

      Фото: EPA/Alejandro Ernesto

      Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent к 13:30 мск выросла на 0,3% и составила $66,95 за баррель.

      Цена контрактов на WTI с поставкой в феврале повысилась на 0,3% до $61,89 за баррель.

      Активность участников рынка в праздничный период остается сниженной.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", данные Национального бюро статистики КНР ранее показали, что прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре вернулась к росту, продемонстрировав максимальное увеличение за восемь месяцев. Рост зафиксирован впервые после трех месяцев снижения.

      Инвесторы ждут подписания торговой сделки между США и Китаем, согласованной ранее в этом месяце.

      Заключение "первой фазы" торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира должно состояться в начале января 2020 г. Ожидается, что ослабление торговой напряженности улучшит перспективы экономического роста и поддержит спрос на топливо.

      Позднее в пятницу будут опубликованы данные о запасах нефти от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что данные укажут на сокращение запасов нефти и увеличение запасов бензина на прошлой неделе.

      Цена Brent подскочила более чем на четверть в 2019 г., в то время как стоимость WTI выросла примерно на 35%.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, нефть, Китай, Brent, WTI

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