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      Как Трамп сам придумал себе головную боль

      13:48Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп, который решил вмешаться в монетарную политику и фактически принудил Федрезерв снижать ставки и проводить программу по накачке системы ликвидностью, сам создал себе будущие проблемы.

      Сколько раз Трамп критиковал Пауэлла за неверные, по его мнению, действия, за слишком жесткую политику и так далее. Сколько раз он призывал снизить ставки так низко, как это возможно, и запустить QE. Очевидно, в Федеральной резервной системе не смогли устоять перед таким натиском.

      Все прекрасно помнят, что еще после декабрьского заседания прошлого года, когда Федрезерв очередной раз повысил ставку, в прогнозах регулятора на 2019 г. не было ни намека на смягчение политики, скорее наоборот.

      Однако что-то внезапно изменилось, и буквально в новогодние праздники появилась информация о том, что Федрезерв пересматривает свои ожидания и будет действовать мягче.

      Видимо, Трамп очень хотел, чтобы рынки все время росли, особенно в предвыборный год, чтобы ставки были очень низкими и правительство могло и дальше финансировать непомерные траты за счет новых замов.

      Конечно, учитывая последние действия Федеральной резервной системы, которая не только трижды снизила ставки, но также запустила QE и программу спасения рынка РЕПО, предоставляя банкам столько денег в резервы, сколько нужно, рынки устремились буквально в небо.

      У участников просто нет выбора, нужно куда-то вкладывать эти деньги, поэтому рост практически гарантирован. Трамп, скорее всего, доволен, только проблема в том, что он не очень хорошо разбирается в финансовых рынках и не учел некоторые обстоятельства.

      О том, что на фондовом рынке надулся "пузырь", который мир не видел с момента краха доткомов, не стоит даже говорить. Разгребать это предстоит в будущем.

      Реальная проблема для Трампа заключается в другом: он забыл, что фьючерсы на нефть во многом финансовый актив и действия Федрезерва заставляют цены на "черное золото" расти стремительными темпами.

      В Штатах действуют рыночные механизмы, поэтому как только цены на нефть повышаются, сразу растут и цены на безнин, а значит, и все остальное. Для американского потребителя цена автомобильного топлива всегда значит очень много: она влияет на потребление и на всю экономику.

      Сейчас, когда Федрезерв заливает рынок деньгами, нефтяные котировки могут улететь очень высоко и перед самыми выборами Трампу придется думать уже не о росте рынка и ставках, а о том, как бороться с высокими ценами на нефть.

      Так что следующий год будет, безусловно, будет крайне интересным. Перед американским президентом, судя по всему, будет стоять много задач, которые он не совсем знает, как решать.

      Рубрики: Товарные рынки, ЦБ мира, Будущее

      Метки: США, нефть, ФРС, выборы, рынки, Трамп

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