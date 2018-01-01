Как Трамп сам придумал себе головную боль

Президент США Дональд Трамп, который решил вмешаться в монетарную политику и фактически принудил Федрезерв снижать ставки и проводить программу по накачке системы ликвидностью, сам создал себе будущие проблемы.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Сколько раз Трамп критиковал Пауэлла за неверные, по его мнению, действия, за слишком жесткую политику и так далее. Сколько раз он призывал снизить ставки так низко, как это возможно, и запустить QE. Очевидно, в Федеральной резервной системе не смогли устоять перед таким натиском.Все прекрасно помнят, что еще после декабрьского заседания прошлого года, когда Федрезерв очередной раз повысил ставку, в прогнозах регулятора на 2019 г. не было ни намека на смягчение политики, скорее наоборот.Однако что-то внезапно изменилось, и буквально в новогодние праздники появилась информация о том, что Федрезерв пересматривает свои ожидания и будет действовать мягче.Видимо, Трамп очень хотел, чтобы рынки все время росли, особенно в предвыборный год, чтобы ставки были очень низкими и правительство могло и дальше финансировать непомерные траты за счет новых замов.Конечно, учитывая последние действия Федеральной резервной системы, которая не только трижды снизила ставки, но также запустила QE и программу спасения рынка РЕПО, предоставляя банкам столько денег в резервы, сколько нужно, рынки устремились буквально в небо.У участников просто нет выбора, нужно куда-то вкладывать эти деньги, поэтому рост практически гарантирован. Трамп, скорее всего, доволен, только проблема в том, что он не очень хорошо разбирается в финансовых рынках и не учел некоторые обстоятельства.О том, что на фондовом рынке надулся "пузырь", который мир не видел с момента краха доткомов, не стоит даже говорить. Разгребать это предстоит в будущем.Реальная проблема для Трампа заключается в другом: он забыл, что фьючерсы на нефть во многом финансовый актив и действия Федрезерва заставляют цены на "черное золото" расти стремительными темпами.В Штатах действуют рыночные механизмы, поэтому как только цены на нефть повышаются, сразу растут и цены на безнин, а значит, и все остальное. Для американского потребителя цена автомобильного топлива всегда значит очень много: она влияет на потребление и на всю экономику.Сейчас, когда Федрезерв заливает рынок деньгами, нефтяные котировки могут улететь очень высоко и перед самыми выборами Трампу придется думать уже не о росте рынка и ставках, а о том, как бороться с высокими ценами на нефть.Так что следующий год будет, безусловно, будет крайне интересным. Перед американским президентом, судя по всему, будет стоять много задач, которые он не совсем знает, как решать.