Первая авиакомпания выплатила Украине штраф за полет в Крым

Казахская авиакомпания Euro-Asia Air за полет в Крым выплатила Украине штраф в размере 136 тыс. гривень ($6 тыс.), сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины. Это первая выплата штрафа среди авиакомпаний за полеты в Крым.

Новый аэропорт "Симферополь".

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Российские авиакомпании не платят штрафы.Украина начислила российским авиакомпаниям за полеты в Крым штрафы на сумму 13 млрд гривен (около $565 млн). Украина считает незаконными полеты в Крым с 2014 г., как и посещение полуострова без разрешения украинских властей."С тех пор количество таких нарушений превысило 200 тыс., и никто не нес финансовую ответственность. И только сейчас у нас первый случай погашения штрафа за нарушение запрета использования воздушного пространства Украины", - заявили в авиационной госслужбе Украины.Среди "злостных нарушителей" - "Аэрофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", авиакомпания "Россия", "Нордавиа", "Глобус", Red Wings, "ВИМ-Авиа", "Ямал".Тем не менее туристы, включая иностранцев, предпочитают российские маршруты в Крым. Ежегодно обновляются рекорды количества посещений полуострова."За январь-ноябрь 2019 г. в Крыму отдохнуло 7,2 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 г. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь-ноябрь 2019 г. 28% прибыло авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыло через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп", – заявили в Министерстве курортов и туризма Крыма.