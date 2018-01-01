За последние девять лет в Москве создано 600 тысяч рабочих мест

Главными точками увеличения количества рабочих мест стали Новая Москва и застраиваемые промышленные зоны, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."Москва должна стать по-настоящему полицентричной. Для этого мы строим не только жилье, но и создаем рабочие места по всему городу. Всего за девять лет создано около 600 тыс. рабочих мест. Ключевыми точками роста стали бывшие промзоны и Новая Москва", - заявил Хуснуллин, сообщает "Интерфакс".Только при реорганизации бывших промышленных зон создано 477 тыс. рабочих мест."Активно развиваются и присоединенные к столице территории. В Троицком и Новомосковском округах проектируют и строят ряд крупных объектов, на которых создадут высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места", - добавил Хуснуллин.В свою очередь глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил ранее, что после присоединения в Новой Москве создано 140 тыс. рабочих мест, а к 2035 г. там создадут 1 млн рабочих мест.