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      За последние девять лет в Москве создано 600 тысяч рабочих мест

      13:54Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Главными точками увеличения количества рабочих мест стали Новая Москва и застраиваемые промышленные зоны, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

      Фото: Агентство городских новостей "Москва"

      "Москва должна стать по-настоящему полицентричной. Для этого мы строим не только жилье, но и создаем рабочие места по всему городу. Всего за девять лет создано около 600 тыс. рабочих мест. Ключевыми точками роста стали бывшие промзоны и Новая Москва", - заявил Хуснуллин, сообщает "Интерфакс".

      Только при реорганизации бывших промышленных зон создано 477 тыс. рабочих мест.

      "Активно развиваются и присоединенные к столице территории. В Троицком и Новомосковском округах проектируют и строят ряд крупных объектов, на которых создадут высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места", - добавил Хуснуллин.

      В свою очередь глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил ранее, что после присоединения в Новой Москве создано 140 тыс. рабочих мест, а к 2035 г. там создадут 1 млн рабочих мест.

      Рубрики: Регионы России, Энергетика

      Метки: Москва, рабочее место, Сергей Собянин, Новая Москва, промзона

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