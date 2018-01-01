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      Игвестпрограмма "РусГидро" на 2020-2024 годы составит 347,7 млрд рублей

      13:31Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Инвестпрограмма "РусГидро" с учетом проектов на Дальнем Востоке составит 347,7 млрд руб., программа сбалансирована по источникам финансирования, сообщает компания.

      Инвестпрограмма на 2020-2024 гг. предполагает ввод в строй 640 МВт новой электрической мощности, 250 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию 139 км тепловых и 5,9 тыс. км электрических сетей.

      С 2020 по 2024 гг. "РусГидро" намерена ввести в строй ТЭЦ в городе Советская Гавань, завершить первый этап строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, закончить строительство Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций - Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2. Намечены и другие проекты.

      Инвестпрограмма предусматривает перевооружение объектов гидрогенерации с целью повышения безопасности и технической надежности оборудования, на эти цели направят 137,8 млрд руб. В течение пяти лет в строй введут 133,4 МВт дополнительной мощности без строительства новых объектов генерации.

      "РусГидро" объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.

      Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). ВТБ имеет 13,1%, "Авитранс" - 5,9%.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: АЭС, Дальний Восток, ТЭЦ, ГЭС, "РусГидро"

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