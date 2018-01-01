Оборот нелегальных интернет-продаж алкоголя превысил 2,5 млрд рублей

Оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в РФ в 2019 г. составил 2,5 млрд руб., что почти на 400 млн руб. (19%) больше, чем в 2018 г. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".В общей сложности эксперты направления Group-IB Brand Protection обнаружили около 2 500 интернет-сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, торгующих спиртным в обход действующего законодательства. Эксперты отмечают, что массовая блокировка Роскомнадзором сайтов с дистанционной продажей алкоголя приводит к "миграции" подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети.Вот уже третий год подряд специалисты Group-IB Brand Protection измеряют оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя. В 2019 г. было обнаружено около 2 500 сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете (в 2018 г. их было больше — около 4 тыс.). Сетка самого масштабного алкогольного онлайн-магазина, которую удалось обнаружить в ходе исследования специалистам Brand Protection, насчитывала 94 связанных домена. Такое количество ресурсов необходимо, чтобы продавцы алкоголя в случае блокировки одного их сайта могли оперативно "переезжать" на другой.Продолжившиеся в 2019 г. массовые блокировки со стороны Роскомнадзора (РКН) ресурсов с дистанционной продажей алкоголя привели, с одной стороны, к сокращению количества сайтов, а с другой — к внедрению новых форматов торговли и "миграции" алкоторговцев в мессенджеры. Аккаунты используются для рекламы, продвижения самого онлайн-магазина, контакта с покупателями и даже для хантинга новых сотрудников для расширения нелегального бизнеса.Эксперты обнаружили около 30 крупных алкоканалов в Telegram. Для подобных Telegram-магазинов характерно большое количество подписчиков от 20 тыс. до 50 тыс. человек, а также специальные чат-боты для доставки или продажи крупных партий товаров. Здесь же, в Telegram, происходит хантинг новых продавцов. В одном из профильных Telegram-каналов объявлен набор на мастер-класс нелегальных онлайн-продаж алкоголя с гарантированным заработком от 100 тыс. руб. в месяц.Традиционно широко представлен нелегальный бизнес и в Instagram — как минимум 50 Insta-магазинов предлагают алкоголь с доставкой по оптовым или сниженным ценам. Предназначенные для торговли алкоголем мобильные приложения используют проверенную схему продажи сувениров, "подарком" к которым идут крепкие алкогольные напитки. Подобные схемы используют как перекупщики, реализующие в интернете алкоголь из розничных сетей, так и мошенники, торгующие контрафактом.Специалисты Brand Protection Group-IB оценили экономические показатели теневого алкорынка в 2019 г.: средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки, или 6 тыс. человек в месяц. При минимальной конверсии (1%) и средней стоимости одной покупки 1 390 руб. 2 430 онлайн-магазинов зарабатывают от 202,7 млн руб. в месяц.Кроме того, эксперты Group-IB зафиксировали около 70 ресурсов, которые реализуют дубликаты известных марок алкогольной продукции, о чем часто открыто говорится на самих сайтах. Посещаемость сайтов с подделками в среднем составляет 160 посетителей в день, или 4 230 в месяц. Средний чек на подобном ресурсе — 492 руб. При той же конверсии в 1% доход продавцов дубликатов алкоголя составляет 1,7 млн руб. ежемесячно, 20,4 млн руб. ежегодно.Таким образом, оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 г. составил порядка 2,5 млрд руб против 2,1 млрд руб годом ранее (+19%). В 2019 г. значительно вырос и потребительский спрос: количество поисковых запросов по фразе "Купить алкоголь" в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%. Как правило, пики подобных запросов приходятся на предпраздничные и праздничные дни — Новый год, Рождество, майские праздники, 8 марта и т. д."В уходящем году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, хотя темпы роста замедляются и число нелегальных алкосетей в результате блокировки уменьшилось, — замечает Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB. — Поскольку спрос со стороны покупателей не снижается, "алкогольные короли" ищут новые форматы подпольной торговли и активно развивают проверенные времени каналы незаконной реализации — мессенджеры и соцсети".Напомним, что розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена и официальные производители не могут законно распространять алкоголь в онлайне. Эту нишу занимают нелегальные продавцы: в 2018 г. оборот теневого рынка продажи алкоголя в интернете составил 2,1 млрд руб., а в 2017 г. — 1, 7 млрд руб.