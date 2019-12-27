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      Банки сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года

      17:09Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Банки по всему миру объявляют о наиболее масштабном сокращении рабочих мест за последние четыре года, поскольку они урезают расходы, чтобы выдержать замедление экономики и адаптироваться к цифровым технологиям, сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

      В этом году более 50 кредитных организаций объявили о планах сокращения в общей сложности 77,78 тыс. рабочих мест. Это максимальный показатель с 2015 г., когда сокращения затронули 91,448 тыс. рабочих мест.

      Почти 82% сокращений приходится на банки в Европе, которые в ближайшие годы будут сталкиваться с дополнительным бременем отрицательных процентных ставок.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", член совета управляющих Европейского центрального банка, глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ЕЦБ вряд ли сможет вывести процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 г.

      В отличие от США, где государственные программы и повышение ставок помогли кредиторам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают бизнес, чтобы поддержать прибыльность.

      Между тем, сокращение банковских служащих происходит и в других регионах мира.

      По данным источников Financial Times, американский Morgan Stanley сократит 1,5 тыс. рабочих мест по всему миру из-за неопределенности на мировых рынках.

      С учетом сокращений в этом году общее количество сокращенных рабочих мест в банках за последние шесть лет превысило 425 тыс. В действительности показатель, вероятно, еще больше, поскольку многие банки не раскрывают своих планов по сокращению персонала.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Morgan Stanley, Европа, банки, сокращения, рабочие места

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