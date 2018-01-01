Растет доля россиян с кредитами в нескольких банках

Доля высокорисковых заемщиков, имеющих кредиты в четырех и более банках, в 2019 г. выросла на 1,7 процентного пункта до 6%, сообщило бюро кредитных историй "Эквифакс".

EPA-EFE - SERGEI ILNITSKY

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Наибольший рост числа заемщиков отмечен в сегменте "четыре и более банков в кошельке": их количество за последние два года увеличилось на 60% и приблизилось к 2,5 млн человек.Отмечается, что в 2014 г. доля россиян, имеющих активные займы в четырех и более банках, составляла 3,15%. С тех пор наблюдался ее постепенный рост. В ноябре 2018 г. этот показатель достиг 5,11%.За последние два года количество мультибанковских заемщиков увеличилось на 60% и приблизилось к 2,5 млн человек, отмечает "Эквифакс". В подавляющем большинстве случаев второй банк выдает кредитную карту или потребительский кредит, тогда как третий и четвертый – кредитную карты и автокредит, говорится в отчете исследования.По мнению экспертов "Эквифакс", открытие сразу нескольких займов в разных банках приводит к росту закредитованности населения, с которым в последнее время борется ЦБ, вводя дополнительные коэффициенты риска.Аналитики бюро кредитных историй предположили, что рост доли мультибанковских заемщиков "сохранится еще какое-то время и впоследствии может сойти к минимальным значениям, так как кредиторы начали более избирательно относиться к выбору клиентов для предоставления заемных средств вследствие значительных регуляторных ограничений", сообщило RNS.