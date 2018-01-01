Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о постановке 27 декабря на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения с блоком "Авангард".

"Авангард". Фото: Минобороны

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Путину о постановке с 10:00 27 декабря 2019 г. на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард"", -сообщает Минобороны."Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия упомянут Путиным 1 марта 2018 г. в Послании Федеральному собранию. Этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.В следующем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард"."Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета подвижного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.