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      Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

      14:10Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о постановке 27 декабря на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения с блоком "Авангард".

      "Авангард". Фото: Минобороны

      "Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Путину о постановке с 10:00 27 декабря 2019 г. на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард"", -сообщает Минобороны.

      "Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия упомянут Путиным 1 марта 2018 г. в Послании Федеральному собранию. Этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

      В следующем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард".

      "Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета подвижного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

      Рубрики: ВПК

      Метки: Минобороны, РВСН, "Авангард", "Ярс", баллистическая ракета

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