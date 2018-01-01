Правительство России разработало план оздоровления по долгам ОПК

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Российское правительство вместе с ЦБ РФ разработало рыночные механизмы для решения проблемы закредитованности Оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Юрий Борисов.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."Для финансового оздоровления разработаны рыночные механизмы, методы, согласованные с нашими коллегами из экономического блока, с Центральным банком, основными банками-кредиторами. Будет использовано два механизма. Это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал Борисов.По его словам, на данный момент проблемные долги ОПК составляют более 700 млрд руб. Большая часть приходится на "Объединенную авиастроительную корпорацию", "Объединенную судостроительную корпорацию", "Объединенную двигателестроительную корпорацию", "Роскосмос".Борисов также объяснил, что к подобным мерам не прибегают ежегодно. "Это разовая мера, вынужденная мера, и предприятия обязаны будут взять на себя встречные обязательства по увеличению выручки, снижению себестоимости своей продукции, избавлению от непрофильных активов", - сказал он.Вице-премьер отметил, что такие действия должны способствовать оздоровлению экономики."Впредь мы будем предпринимать меры, для того чтобы не допускать взятия кредитов, не обеспеченных их возвратностью", - добавил Борисов.В июле он заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 трлн руб. Вице-премьер подчеркнул, что промпредприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 млрд руб. долгов российскому ОПК.