"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли в Сингапур юрисдикцию места рассмотрения споров по транзиту нефти

"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли в Сингапур юрисдикцию места рассмотрения споров по контракту на транзит нефти, заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

Сингапур

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."Сингапур выбран как один из нейтральных центров со схожей с английским правом логикой", - отметил Гавриленко в интервью "Интерфаксу". "Транснефть" подтвердила, что возможные споры рассмотрит международный арбитраж Сингапура, а в предыдущем контракте споры рассматривали по месту нахождения ответчика."Юридически это дополнительное соглашение к договору, но уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самое большое за весь период действия этого контракта. Там нет ничего революционного, но есть штрихи, которые позволяют нам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы", - пояснил Гавриленко."Укртранснафта" и "Транснефть" 3 декабря заключили дополнительное соглашение к договору на транзит нефти через Украину, продлив срок действия договора на десять лет - до 1 января 2030 г.Транзит нефти через Украину по трубам в страны Европы сократился в 2018 г. на 4,3% до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны вырос на 0,2% до 2 млн 101,1 тыс. тонн."Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении "Нафтогаза Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины.