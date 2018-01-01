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      Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий на $500 млн

      14:59Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Украинское правительство распорядилось о передаче на приватизацию 500 государственных предприятий на сумму 12 млрд гривен (около $500 млн), сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

      "Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий. За почти четыре месяца на приватизацию передано более гособъектов, чем за все 28 лет независимости", - написал премьер.

      По словам премьера, это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам. Гончарук отметил, что общая балансовая стоимость предложенных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен (около $500 млн), и добавил, что в 2020 г. начнутся прозрачные аукционы через "Прозорро.Продажи".

      Как предполагается, в ближайшее время будут проданы более 20 крупных предприятий, среди которых Одесский припортовый завод, "Турбоатом" и "Укрспиртпром", "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская. Кроме того, государство намерено избавиться от доли в компаниях "Туробоатом", "Укрспирт", "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", а также 300 малых предприятиях.

      В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу запустить в стране процесс масштабной приватизации и поручил до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации. Первый конкурс для продажи больших госкомпаний должен состояться не позднее 1 апреля 2020 г.

      В 2018 г. в бюджет Украины от приватизации госпредприятий поступило лишь 300 млн гривен ($11,1 млн), хотя план поступлений составлял 21,3 млрд гривен ($789 млн).

      На текущий год предусматривалось, что поступления от приватизации составят 17,1 млрд гривен ($712,5 млн), однако за 10 месяцев она принесла лишь 413,5 млн гривен (более $17,2 млн). В 2020 г. доходы от продажи государственного имущества запланированы в размере 12 млрд гривен ($500 млн).

      На фоне провала приватизации правительство Украины решило заимствовать более $683 млн, чтобы покрыть расходы госбюджета на 2019 г.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: приватизация, Украина, Алексей Гончарук

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