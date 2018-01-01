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      Власти РФ рассматривают возможность выхода из сделки ОПЕК+

      16:41Распечатать

      Александр Новак. Фото: Минэнерго

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, в скором времени власти рассмотрят этот вопрос, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

      "Я считаю, эта сделка не вечная... Нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того чтобы и долю на рынке сохранить, и для того чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.

      Новак при этом подчеркнул эффективность сделки.

      "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И, мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.

      Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.

      На данный момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день от уровня октября 2018 г. в период до конца 2019 г. и на 1,7 млн баррелей - в I квартале 2020 г.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: Александр Новак, Минэнерго РФ, сокращение добычи, ОПЕК+

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