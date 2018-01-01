Смартфоны стали самыми популярными новогодними подарками в России

"Связной" и QIWI проанализировали продажи технологичных товаров на российском онлайн-рынке за первые две недели декабря и составили рейтинг наиболее популярных цифровых подарков к новогодним праздникам.

Топ-3 самых популярных смартфона в штуках в онлайн-канале:

Топ-3 самых популярных смартфона в деньгах в онлайн-канале:

Топ-3 самых популярных ноутбука в штуках в онлайн-канале:

Топ-3 самых популярных ноутбука в деньгах в онлайн-канале:

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Со 2 по 15 декабря траты россиян в интернет-магазинах выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рекордный скачок при этом оборот продемонстрировал 1 декабря: в этот день россияне потратили на 162% больше, чем 1 декабря 2018 г. Активнее всего покупки 2-15 декабря совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края. В пятерку лидеров по объему трат также вошли Саратов и Смоленск.Количество транзакций за первые две недели декабря выросло на 32% год к году. При этом, как и в случае с оборотом, рекордный рост числа транзакций произошел 1 декабря: в этот день покупок было на 118% больше по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Наибольшее количество оплат провели жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров по количеству транзакций также вошли Саратовская область, Приморский и Забайкальский края.В категории технологичных товаров больше всего в интернете россияне приобретали смартфонов. Так, за первые две недели декабря в онлайн-каналах покупатели потратили 4,4 млрд руб. на покупку 200 тыс. смартфонов. Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тыс. руб.1) Redmi 7A2) Samsung Galaxy A503) Apple iPhone 11 (128GB)1) Apple iPhone 11 (128GB)2) Apple iPhone 11 (64GB)3) Apple iPhone XR (64GB)На втором месте в рейтинге наиболее популярных технологичных товаров оказались ноутбуки. За первые две недели декабря россияне потратили 1,7 млрд руб. на покупку 41 тыс. ноутбуков. Средняя цена ноутбука составила 39 тыс. руб.1) Lenovo IdeaPad S145-15IWL2) Lenovo IdeaPad S145-15AST3) Apple MacBook Air MQD321) Lenovo IdeaPad S145-15AST2) Lenovo IdeaPad S145-15IWL3) Lenovo IdeaPad S145-15APIТройку популярных технологичных подарков замыкают гарнитуры. В первой половине декабря российские интернет-пользователи потратили 600 млн рублей и приобрели 150 тыс. устройств. Средняя цена гарнитуры, купленной в предновогодний период, составила 4 тыс. руб.